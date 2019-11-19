HABER

Bolaman havzası ıslah ediliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 13:43 | Son Güncelleme

Ordu’da 77 km boyunca uzanan havza üzerinde Fatsa, Çatalpınar, Kabataş, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe ve Çamaş ilçelerinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bolaman havzasının ıslah edilmesi için Temmuz ayında başlatılan çalışma giderek genişliyor.Bolaman havzasının ıslah çalışmasıyla birlikte susuzluk, sel, heyelan ve taşkınlar, kırsal göç gibi problemlerden arındırılarak tarım, hayvancılık, turizm ve orman unsurlarıyla zenginleştirilerek yöre insanına ekonomik istihdam sağlayan ve eko-sistemiyle anılan bir havzaya dönüşmesi hedefleniyor.Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in başlattığı çalışma doğrultusunda geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi.

Ordu’da 77 km boyunca uzanan havza üzerinde Fatsa, Çatalpınar, Kabataş, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe ve Çamaş ilçelerinden geçerek Karadeniz’e dökülen Bolaman havzasının ıslah edilmesi için Temmuz ayında başlatılan çalışma giderek genişliyor.
Bolaman havzasının ıslah çalışmasıyla birlikte susuzluk, sel, heyelan ve taşkınlar, kırsal göç gibi problemlerden arındırılarak tarım, hayvancılık, turizm ve orman unsurlarıyla zenginleştirilerek yöre insanına ekonomik istihdam sağlayan ve eko-sistemiyle anılan bir havzaya dönüşmesi hedefleniyor.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in başlattığı çalışma doğrultusunda geniş kapsamlı bir toplantı gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Meclis Salonunda gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Karayolları Samsun Bölge Müdürü Murat Gönenli, DSİ Samsun Bölge Müdürü Nazmi Koçak, Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Dairesi Başkanı İbrahim Ergüven, Kültür ve Turizm İl Müdürü Uğur Toparlak, OSKİ Genel Müdürü Murat Uslu ve Dünya Bankası Uzman Heyeti katıldı.
Toplantıda, havza üzerinde bulunan derelerde ciddi boyutta kirlilik, evsel ve katı atık yönetiminde yetersizlik, bitkisel ve hayvansal üretimde azalma, doğa turizmi ve geleneksel turizmde planlama ve uygulama eksikliği, ormanlar başta olmak üzere doğal kaynakların kullanımda eksiklik, susuzluk, sel, heyelan ve taşkınlar, kırsal göç gibi problemlerin ortadan kaldırılması için yapılacak çalışmalar ele alındı.
Islah çalışmasına katılan paydaş kurumlar, havza üzerinde gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında sunum gerçekleştirdi. Paydaş kurumlar tarafından yapılan sunumlarda; havza üzerindeki su kaynaklarının rehabilite edilerek korunması, doğa ve çevrenin korunması, havza üzerinde bulunan ilçelerin birbirleriyle olan yolların yenilenmesi, içme suyu yetersizliğinin ortadan kaldırılması için şebeke ve alt yapı çalışması yapılması, sel, heyelan ve taşkın olaylarının önüne geçmek için arazinin rehabilite edilmesi, yöre insanının ekonomik ve sosyal sorunlarının iyileştirilmesi için hayvancılık, tarım ve turizm gibi kırsal kalkınma projelerine yönlendirilmesi hedefleniyor.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler, Bolaman ıslahı projesine Ordu’yu ilgilendiren bir proje olarak bakılmaması gerektiğini belirtti. Güler, “Bu proje aynı zamanda eko-sistem açısından bir kalkınma, yaşam kalitesini yükseltme projesidir. Bu projeyi uygularken karşımıza ekonomik, sosyal, turizm, tarım alanlarında yeni sahalar açılacak. Bu projeyi paydaş kurumlarla bir takım bütünlüğü içerisinde gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu taşıyorum” dedi.
Paydaş kurum yöneticileri toplantının ardından havza üzerinde bulunan ilçeleri ziyaret ederek yapılacak çalışmaları ele aldı.

PARTNERŞok iddia! 'Evliyken başka adamlarla...'Şok iddia! 'Evliyken başka adamlarla...'
Gemlik Belediyesi’nden emniyet ve jandarmaya destekGemlik Belediyesi’nden emniyet ve jandarmaya destek
Mahallede başlayan silahlı kavga, karakolda sürdü: 6 yaralı Mahallede başlayan silahlı kavga, karakolda sürdü: 6 yaralı 
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

Alman ordusuyla ilgili iddia gündeme bomba gibi düştü

Belediye Başkanı'nın yanıtı sosyal medyayı salladı!

Belediye Başkanı'nın yanıtı sosyal medyayı salladı!

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

130 bin çalışanı ilgilendiriyor! Pazarlık devam ediyor

Fenerbahçeli yıldız milli takımda coştu

Fenerbahçeli yıldız milli takımda coştu

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Dev operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

İmamoğlu'ndan 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı' yanıtı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Aynı aileden 4 kişi evlerinde ölü bulunmuştu! İki belediye çalışanı hakkında soruşturma

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan bir zam açıklaması daha!

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

İstanbul'da silahlı kavga! 3 ölü, 1 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak hakkında suç duyurusu

MHP'li isim hakkında suç duyurusu

İntihar süsü verilen cinayeti, izmarit ortaya çıkardı

İntihar süsü verilen cinayeti, izmarit ortaya çıkardı

Son dakika: Meclis'te Erdoğan-Bahçeli zirvesi

Meclis'te Erdoğan-Bahçeli zirvesi

Son dakika: Adalet Bakanı Gül'den 'ceza indirimi' açıklaması

Bakan Gül tartışmalara noktayı koydu: Öyle bir çalışma yok

Edirne Keşan'da promosyon izdihamı

Edirne Keşan'da promosyon izdihamı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan 'ortak devriye' açıklaması

Akar'dan flaş açıklama: Birtakım zorluklarımız var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.