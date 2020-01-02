Bolaman havzasına dev proje

Ordu’da Fatsa, Çatalpınar, Kabataş, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe ve Çamaş ilçelerinden geçerek Karadeniz’e dökülen 77 kilometrelik Bolaman Irmağı’nın uzandığı havzanın ıslah edilmesi için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler tarafından Temmuz ayında başlatılan çalışma meyvesini verdi. Türkiye’de ilk defa bir havzanın ıslah edilmesini ele alan proje 2020 yılı yatırım programına alındı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler tarafından projesi hazırlanan ve Temmuz ayında uygulamaya konulan Bolaman havzasının ıslah edilmesi çalışması 2020 bütçe programına alındı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler tarafından Ankara’da başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile gerçekleştirilen görüşmeler olumlu sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin imzaladığı projede 2020 yılında yeni bir aşamaya geçilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankasının çalışma ortağı olduğu proje, 2020 yılında başlayacak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’da ilk defa bir havza ıslahı çalışmasının Ordu’da gerçekleştirileceğine dikkat çekerek, bu projenin Türkiye’nin diğer bölgelerine de örnek olacağını vurguladı. Ankara’da bir süredir gerçekleştirdiği görüşmelerden başarıyla çıktıklarını ve Bolaman havza ıslah projesinin 2020 yılı yatırım bütçe programına konulduğunu kaydeden Güler, “Bolaman havzası bu çalışma ile birlikte susuzluk, sel, heyelan ve taşkınlar, kırsal göç gibi problemlerden arındırılarak tarım, hayvancılık, turizm ve orman unsurlarıyla zenginleştirilecek. Ayrıca yöre insanına ekonomik istihdam sağlayan ve eko-sistemiyle anılan bir havzaya dönüşecek” dedi.