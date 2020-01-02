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  4. Bolaman havzasına dev proje

Bolaman havzasına dev proje

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.01.2020 14:16 | Son Güncelleme

Ordu’da Fatsa, Çatalpınar, Kabataş, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe ve Çamaş ilçelerinden geçerek Karadeniz’e dökülen 77 kilometrelik Bolaman Irmağı’nın uzandığı havzanın ıslah edilmesi için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler tarafından Temmuz ayında başlatılan çalışma meyvesini verdi.

Bolaman havzasına dev proje

Ordu’da Fatsa, Çatalpınar, Kabataş, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe ve Çamaş ilçelerinden geçerek Karadeniz’e dökülen 77 kilometrelik Bolaman Irmağı’nın uzandığı havzanın ıslah edilmesi için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler tarafından Temmuz ayında başlatılan çalışma meyvesini verdi. Türkiye’de ilk defa bir havzanın ıslah edilmesini ele alan proje 2020 yılı yatırım programına alındı.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler tarafından projesi hazırlanan ve Temmuz ayında uygulamaya konulan Bolaman havzasının ıslah edilmesi çalışması 2020 bütçe programına alındı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler tarafından Ankara’da başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile gerçekleştirilen görüşmeler olumlu sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli’nin imzaladığı projede 2020 yılında yeni bir aşamaya geçilecek. Tarım ve Orman Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, Devlet su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü ve Dünya Bankasının çalışma ortağı olduğu proje, 2020 yılında başlayacak.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Ordu’da ilk defa bir havza ıslahı çalışmasının Ordu’da gerçekleştirileceğine dikkat çekerek, bu projenin Türkiye’nin diğer bölgelerine de örnek olacağını vurguladı. Ankara’da bir süredir gerçekleştirdiği görüşmelerden başarıyla çıktıklarını ve Bolaman havza ıslah projesinin 2020 yılı yatırım bütçe programına konulduğunu kaydeden Güler, “Bolaman havzası bu çalışma ile birlikte susuzluk, sel, heyelan ve taşkınlar, kırsal göç gibi problemlerden arındırılarak tarım, hayvancılık, turizm ve orman unsurlarıyla zenginleştirilecek. Ayrıca yöre insanına ekonomik istihdam sağlayan ve eko-sistemiyle anılan bir havzaya dönüşecek” dedi.

Havzanın çehresi değişecek
Bu projenin eko-sistem açısından bir kalkınma, yaşam kalitesini yükseltme projesi olduğuna işaret eden Başkan Güler, şöyle konuştu:
“Bu çalışma ile havza üzerinde bulunan derelerde kirlilik, evsel ve katı atık yönetiminde yetersizlik, bitkisel ve hayvansal üretimde azalma, doğa turizmi ve geleneksel turizmde planlama ve uygulama eksikliği, ormanlar başta olmak üzere doğal kaynakların kullanımda eksiklik, susuzluk, sel, heyelan ve taşkınlar, kırsal göç gibi problemler ortadan kaldırılacak.
Islah çalışması kapsamında havza üzerindeki su kaynaklarının rehabilite edilerek korunması, doğa ve çevrenin korunması, havza üzerinde bulunan ilçelerin birbirleriyle olan yolların yenilenmesi, içme suyu yetersizliğinin ortadan kaldırılması için şebeke ve alt yapı çalışması yapılması, sel, heyelan ve taşkın olaylarının önüne geçmek için arazinin rehabilite edilmesi, yöre insanının ekonomik ve sosyal sorunlarının iyileştirilmesi için hayvancılık, tarım ve turizm gibi kırsal kalkınma projelerine yönlendirilmesini hedefliyoruz. Bir anlamda, bu proje ile karşımıza ekonomik, sosyal, turizm, tarım alanlarında yeni sahalar açılacak. Bu projeyi paydaş kurumlarla bir takım bütünlüğü içerisinde gerçekleştirecek olmanın mutluluğunu taşıyorum. Projemize destek veren ve 2020 yılı programına alınmasına büyük katkı sunan başta sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanımız sayın Bekir Pakdemirli’ye ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Bolaman havzasına dev proje

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