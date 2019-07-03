Bolaman Irmağı havzası ıslah edilecek

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Ordu'daki Bolaman Irmağı havzasının ıslah edileceğini belirterek, "Afetlerin önlenmesi ve burada yaşayan insanların hayat kalitesinin yükseltilmesi amacıyla çalışmalar yapacağız." dedi.

Karacabey ile AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti.

Ziyarette, Bolaman Irmağı havzasının ıslahı projesinin önemine işaret eden Karacabey, hayata geçirilecek projenin insanların yaşam kalitesini yükselteceğini söyledi.

Karacabey, "Burada ilk adımı atılacak projeyi Tarım ve Orman Bakanımız da önemsiyor. Bakanımız projenin başlangıcından itibaren yapımı ve uygulanmasında bizzat burada bulunmamızı, Bakanlık ve Orman Genel Müdürlüğü olarak tüm imkanlarımızı seferber etmemizi istedi." diye konuştu.

Projenin hayırlı olacağına yürekten inandıklarını ve bu konuda üzerlerine düşeni yapacaklarını dile getiren Karacabey, "Özellikle Bolaman havzasında olmak üzere, afetlerin önlenmesi ve burada yaşayan insanların hayat kalitesinin yükseltilmesi amacıyla çalışmalar yapacağız." dedi.