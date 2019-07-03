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Bolaman Irmağı havzası ıslah edilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.07.2019 16:35 | Son Güncelleme

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey: - "Özellikle Bolaman havzasında olmak üzere, afetlerin önlenmesi ve burada yaşayan insanların hayat kalitesinin yükseltilmesi amacıyla çalışmalar yapacağız" - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler: - "7 ilçeden geçerek Karadeniz'e dökülen Bolaman Irmağı havzasını ıslah ederek, susuzluk, sel, heyelan ve taşkın olayları yerine kırsal kalkınma projeleriyle anılmasını sağlayacağız"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Ordu'daki Bolaman Irmağı havzasının ıslah edileceğini belirterek, "Afetlerin önlenmesi ve burada yaşayan insanların hayat kalitesinin yükseltilmesi amacıyla çalışmalar yapacağız." dedi.

Karacabey ile AK Parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız ve beraberindeki heyet, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'i ziyaret etti.

Ziyarette, Bolaman Irmağı havzasının ıslahı projesinin önemine işaret eden Karacabey, hayata geçirilecek projenin insanların yaşam kalitesini yükselteceğini söyledi.

Karacabey, "Burada ilk adımı atılacak projeyi Tarım ve Orman Bakanımız da önemsiyor. Bakanımız projenin başlangıcından itibaren yapımı ve uygulanmasında bizzat burada bulunmamızı, Bakanlık ve Orman Genel Müdürlüğü olarak tüm imkanlarımızı seferber etmemizi istedi." diye konuştu.

Projenin hayırlı olacağına yürekten inandıklarını ve bu konuda üzerlerine düşeni yapacaklarını dile getiren Karacabey, "Özellikle Bolaman havzasında olmak üzere, afetlerin önlenmesi ve burada yaşayan insanların hayat kalitesinin yükseltilmesi amacıyla çalışmalar yapacağız." dedi.

- "Bu proje mükemmel sonuçlar doğuracak"

Güler de Fatsa, Çatalpınar, Kabataş, Aybastı, Gölköy, Gürgentepe ve Çamaş ilçelerinin bulunduğu Bolaman Irmağı havzasının ıslahı için çalışma başlatıldığını dile getirdi.

Kendilerine destek veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye teşekkürlerini ileten Güler, "Bu, aynı zamanda komşu illeri de ilgilendiren örnek bir proje. Sadece afetlere karşı alınacak önlem olmamakla birlikte, vatandaşların yaşam kalitesini de geliştirecek ve ekosisteme katkı sunacak bu proje mükemmel sonuçlar doğuracak. Bu projenin sonuçları Sayın Cumhurbaşkanımızı da mutlu edecek." ifadelerini kullandı.

Güler, büyük bir hareketin ilk adımını attıklarını vurgulayarak, "7 ilçeden geçerek Karadeniz'e dökülen Bolaman Irmağı havzasını ıslah edip, susuzluk, sel, heyelan ve taşkın olayları yerine kırsal kalkınma projeleriyle anılmasını sağlayacağız." diye konuştu.

Milletvekili Yediyıldız ise bölgedeki afetleri önlemeyi ve susuzluk olaylarına son vermeyi hedeflediklerini belirterek, "Bu proje Ordu için sıçrama, Tarım ve Orman Bakanlığımız için de prestij projesi olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Ordu Vali Vekili Adem Öztürk de projenin uygulanmasına destek vereceklerini kaydetti.

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