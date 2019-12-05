BolaWrap: ABD'de polisler Batman tarzı cihaz kullanmaya başladı

ABD'nin Los Angeles kentinde 200 polis, hedef alınan kişiyi iple bağlayan BolaWrap adlı bir cihazı kullanmak için eğitim alacak.

Cihaz 8 metre uzaklıktan atılan bir iple hedef alınan kişinin kollarını ve bacaklarını bağlayabiliyor.

Polisler böylelikle şüpheli şahısları güç kullanmadan gözaltına alabilmeyi umuyor.

İnsan hakları savunucuları ise cihazın kullanımı konusunda endişeli.

California eyaletindeki polislerin eğitiminin tamamlanmasının ardından Ocak ayında 90 günlük bir deneme süreci başlayacak.

LA Times'a konuşan Polis Şefi Carlos Islas "Polisler bu cihazı kullandığında ikinci bir hamle yapmaları için vakit kazanmış olacaklar. Hedef aldıkları kişi kaçınılmaz olarak hareket edemez hale gelecek. Bu uzun zamandır beklenen bir cihazdı" dedi.

Islas bu cihazın yalnızca özel koşullarda kullanılacağını söyledi ve buna örnek olarak hedef alınan kişinin akıl sağlığı sorunları yaşayan bireyler olduğu vakaları gösterdi.

ABD'de polisler, silahsız bireylere karşı kullandıkları şiddet nedeniyle eleştiriliyor.