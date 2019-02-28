Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bölge halkı hem Kürt diye hem dindar diye dayak yedi. Bir sağdan dayak yedi, bir soldan dayak yedi. AK Parti ile özgürlüklerimize, haklarımıza daha güçlü kavuştu. Herkes birinci sınıf vatandaş oldu." dedi.

Bakan Gül, Van'daki temasları kapsamında, adliyedeki programının ardından Valiliğe geçti, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ile görüştü.

Daha sonra AK Parti Tuşba Belediye Başkan adayı Salih Akman'ın seçim bürosunun açılışına katılan Gül, burada yaptığı konuşmada ne zaman milletin başı dik olsa ne zaman millet sandıktan çıksa karşısına hep vesayetçilerin, darbecilerin çıktığını söyledi.

- "Bir takım manipülasyonlarla Türkiye ekonomisini bozmaya çalışıyorlar"

Bu ülkede AK Parti gelinceye kadar vatandaşların "Makbul vatandaş, makbul olmayan vatandaş" diye ikiye ayrıldığını ifade eden Gül, şöyle devam etti:

"Ötekileştiren siyaset ayrımını AK Parti, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan geldi tarihin çöp tenekesine attı. Bu ülkede nerede doğarsa doğsun 82 milyon vatandaşın hepsi birinci sınıf vatandaştır. Erdoğan'a, AK Parti'ye karşı ittifak kuranların Türkiye diye bir derdi yok. Onlar kendi iktidarları sürsün, eski Türkiye gelsin istiyorlar. Bu ülkede kendi vatandaşını, hastane parası ödeyemediği için hastanede rehin eden tablo eski Türkiye tablosudur. Bir takım manipülasyonlarla Türkiye ekonomisini bozmaya çalışıyorlar. AK parti inşallah bütün sorunları çöze çöze milletin cebindeki parayı artırmaya devam edecek."