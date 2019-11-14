HABER

Bölge halkından "Barış Pınarı" desteği

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 19:02 | Son Güncelleme

Uluslararası bir araştırma şirketi tarafından Rakka ve Haseke’de yapılan araştırmaya göre, bölge halkının büyük çoğunluğu Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı’nı desteklerken araştırmaya katılanların yarısı Türkiye’nin bölgeye olumlu katkı yaptığını belirtiyor.Uluslararası bir araştırma şirketi tarafından Rakka ve Haseke’de 600 kişinin katılımıyla yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 58’i ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgeden asker çekme kararını desteklediklerini belirtti.

Uluslararası bir araştırma şirketi tarafından Rakka ve Haseke’de yapılan araştırmaya göre, bölge halkının büyük çoğunluğu Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı’nı desteklerken araştırmaya katılanların yarısı Türkiye’nin bölgeye olumlu katkı yaptığını belirtiyor.
Uluslararası bir araştırma şirketi tarafından Rakka ve Haseke’de 600 kişinin katılımıyla yapılan araştırmada, katılımcıların yüzde 58’i ABD Başkanı Donald Trump’ın bölgeden asker çekme kararını desteklediklerini belirtti. Destek açıklamasında bulunanların yüzde 33’ünü Kürtler oluşturdu.
Katılımcıların yine yarısından fazlası Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı’na ilişkin olumlu görüş ifade etti. Katılımcıların yüzde 57’si harekatı desteklerken, bunların yüzde 64’ünü Araplar, yüzde 23’ünü Kürtler oluşturdu.
Türkiye’nin bölgeye olumlu katkı yaptığına yönelik inancını dile getirenlerin oranı yüzde 55 olurken, DEAŞ’a karşı oluşturulan koalisyonun olumlu katkısını ifade edenlerin oranı yüzde 24, Rusya’nın olumlu katkısını belirtenlerin oranı yüzde 14, ABD için yüzde 10 ve İran için yüzde 6 olarak gerçekleşti.
Katılımcıların yüzde 69’u Esad’ın toprak kazanması durumunda korunmaları için şiddete başvurulmasını desteklediklerini ifade etti. ABD’nin çekilmesiyle Esad’ın daha fazla toprak elde edeceğine inananların oranı yüzde 79 olurken, katılımcıların yüzde 70’i Esad rejiminin daha çok toprak kazandıkça Suriye’nin İran kontrolüne gireceğine inanıyor.
Katılanların yüzde 57’si Esad rejimi yerine DEAŞ’ın kontrolü altında yaşamayı tercih ederken terör örgütü DEAŞ’ın bölgedeki kontrolünü tekrar arttıracağına inananların oranı ise yüzde 62 oldu.
Barış Pınarı Harekatı’nın Kürtler arasında da destek bulmasının nedenleri ise araştırma şirketi tarafından şöyle sıralandı:
"Kürtler ile PYD arasında ideolojik çatışma ve Kürtlerin Barış Pınarı Harekatı sonrası evlerine dönme beklentisi. Kürt gençlerin ne PYD’nin ne de Esad rejiminin kendilerini zorunlu askere almalarını istememesi. Esad’a karşı PYD’yi destekleyen Kürtler, PYD’nin Esad’a yaklaşmasıyla Türkiye’yi destekliyor."

Balık tutmak için gitmişti! Kayıp doktor o gölde aranıyor Balık tutmak için gitmişti! Kayıp doktor o gölde aranıyor
Kazada savrulan otomobil, gözlük dükkanına girdiKazada savrulan otomobil, gözlük dükkanına girdi
Organlarıyla 5 hastaya umut olan kadın, toprağa verildiOrganlarıyla 5 hastaya umut olan kadın, toprağa verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Flaş gelişme! Tek tek gönderiliyorlar

Flaş gelişme! Tek tek gönderiliyorlar

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

ABD medyası: Hiçbir lider, Erdoğan kadar istediğini elde edemedi

Kimler emlak vergisinden muaf tutulacak?

Kimler emlak vergisinden muaf tutulacak?

Ünlü oyuncuya şok! Kocasının ensest ilişkisi ortaya çıktı

Ünlü oyuncuya şok! Kocasının ensest ilişkisi ortaya çıktı

İstanbul'da ölü bulunmuştu! Flaş gelişme

İstanbul'da ölü bulunmuştu! Flaş gelişme

İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili flaş gelişme

İmamoğlu'nun iptal ettiği projeyle ilgili flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Ayasofya'da çıplak poz vermişti! Soruşturma başlatıldı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, Barış Saylak atandı!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Kuleli’de FETÖ’cü olmayan öğrencilere gerçeğe aykırı rapor veren doktor tutuklandı

Gerçeğe aykırı rapor iddiası! Tutuklandı

MSB, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı Hovsep Bedoyan ve babasının katledildiği terör saldırısını kınadı

MSB: Katledildiğini büyük üzüntüyle öğrendik!

Saadet öğretmen intihardan önce 'Öğrencilerin önünde bana yumruk attılar' demiş

'Öğrencilerin önünde bana yumruk attılar'

Japon uzman Türkiye'deki 'deprem gerçeğini' anlattı

Japon deprem uzmanından Türkiye'ye dikkat çeken uyarı!

Eyüpsultan'da öğrenci servisi kaza yaptı

Öğrenci servisi kaza yaptı!

22. yüzyıl ne zaman? Yüzyıl nedir, hesabı nasıl yapılır?

22. yüzyıl ne zaman başlayacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.