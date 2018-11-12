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Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Telli, son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 16:33 | Son Güncelleme

İZMİR'de kanserden yaşamını yitiren İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ali Telli, mahkeme binası önünde düzenlenen törenin ardından toprağ averildi.

Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Telli, son yolculuğuna uğurlandı

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, (DHA)-İZMİR'de kanserden yaşamını yitiren İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ali Telli, mahkeme binası önünde düzenlenen törenin ardından toprağ averildi. Törene, yargı camiasından mülki ve askeri erkandan yoğun bir katılım oldu.
Kanser tedavisi görürken yaşamını yitiren İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ali Telli (50) için İzmir Bölge İdare Mahkemesi binası önünde tören düzenlendi. Törene Ege Ordusu Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İzmir Bölge Adliye Mahkeme Cumhuriyet Başsavcısu Bestami Tezcan ve Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcı Kazım Araboğlu ile birlikte çok sayıda davetli katıldı. 6 aydır pankreas kanseri tedavisi gören Telli'nin hayatını kaybetmesi nedeniyle düzenlenen törende eşi Filiz Telli, kızı Nihan Telli, oğlu Artun Telli, annesi Fatma Telli, babası Mehmet Telli ve kız kardeşi Seyhan Coşkun taziyeleri kabul etti.
'BU ZAMANSIZ, ERKEN VEDA ACIMIZI DERİNLEŞTİRİYOR'
Törende konuşan İzmir Bölge İdare Mahkemesi Başkan Vekili Mehtap Caynak, Ali Telli'nin inançlı ve yaşamı boyunca vatansever bir yurttaş olduğunu söyleyerek merhumun Anadolu'nun insani değerleri ile beslenmiş, sağlam kişiliği ile en zorlu dönemlerde dimdik, ayakta durmayı başardığını dile getirdi. Telli'nin saygıdeğer bir yargıç ve başarılı bir yönetici olduğunu ifade eden Caynak, "Bu zamansız, erken veda acımızı derinleştiriyor. Tüm sevenlerine sabırlar diliyorum" dedi. Danıştay Başkanı Zerrin Güngör ise Ali Telli'nin mesleki başarısını yakından bildiklerini söyleyerek "Başarılar taçlanır. Biz de onu bir Danıştay üyesi olarak görmeyi isterdik. Mesleğinde başarılı, liyakatlı ve çalışkan bir insan olarak her zaman kalbimizde yeri ayrı olacak. Ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Bir hoş seda bırakarak aramızdan ayrıldı. Yargı camiası bu kaybı erken yaşadı. Geride kalanlara sabır diliyorum" diye konuştu. Konuşmaların ardından İzmir İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan merhum Ali Telli için dua okudu. Telli'nin cenazesi ikindi namazını müteakip Beşikçioğlu Camii'de da kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.
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Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Telli, son yolculuğuna uğurlandıBölge İdare Mahkemesi Başkanı Telli, son yolculuğuna uğurlandıBölge İdare Mahkemesi Başkanı Telli, son yolculuğuna uğurlandıBölge İdare Mahkemesi Başkanı Telli, son yolculuğuna uğurlandı

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