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"Bölge oldukça hassas ve tehlikeli bir noktada"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 18:35 | Son Güncelleme

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carullah Körfez'de hızlı gelişmelerin yaşandığını söyledi

KUVEYT (AA) - Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Halid el-Carullah, Körfez bölgesinin çok hassas ve tehlikeli bir noktada olduğunu söyledi.

Kuveyt'in El-Enba gazetesinin haberine göre başkent Kuveyt'te basın toplantısında konuşan Carullah, "Bölge oldukça hassas ve tehlikeli bir noktada." dedi.

Carullah, bölgede olayların aralıksız gelişmesi ve hızından dolayı son derece dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.

Bakan Yardımcısı ülkesinin istikrar, gerilimin yatıştırılması ve çatışmadan uzak durulması için gerekli gayreti göstermeye hazır olduğunu belirtti.

Carullah, taraflar arasında müzakerelerin başladığına işaret ederek, Kuveyt'in Körfez'deki gerilimi düşürmek için atılacak her türlü çabayı desteklediğini kaydetti.

ABD ve İran yönetimleri arasında bölgede artan gerginlikten sonra ABD Başkanı Donald Trump, dün Orta Doğu'ya yaklaşık bin 500 ilave asker gönderilmesini onayladığını açıklamıştı.

Washington yönetimi, iki hafta önce de İran'dan gelebilecek tehditlere karşı tedbir amacıyla USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Taarruz Grubu ile nükleer kapasiteli dört B-52 bombardıman uçağından oluşan Bombardıman Görev Gücü'nü Basra Körfezi'ne sevk etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
ABD ve İran arasındaki çekişme Körfez Kuveyt

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