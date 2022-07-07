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Bölge sakinleri şaşkına döndü! ABD'de gökyüzü yeşil oldu

07.07.2022 23:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Güney Dakota eyaletinde yer alan Sioux Falls’ta fırtınanın etkisi ile gökyüzü yeşile döndü. Bölge sakinleri ortaya çıkan manzarada şaşkınlıklarını gizleyemedi. Görüntüler sosyal medyada da gündem oldu.

Bölge sakinleri şaşkına döndü! ABD'de gökyüzü yeşil oldu

ABD’nin Güney Dakota eyaletinde yer alan Sioux Falls’ta 5 Temmuz’da derecho fırtınasının etkili olması ile gökyüzü yeşile döndü. Gökyüzünün rengi, bölge sakinlerini şaşkına uğratırken, görüntüler ve fotoğraflar sosyal medyanın gündemine oturdu.

SEBEBİ BELLİ DEĞİL

Uzmanlar, gökyüzünün neden yeşile döndüğünün net olmadığını ancak, temel nedenin bulutların çok fazla su taşıması nedeniyle mavi ışık yayma eğiliminde olduğu ve mavi ışığın gün batımından gelen kırmızı ve sarı ışıkla birleştiğinde gökyüzünün yeşile döndüğü üzerinde duruyor.

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Ulusal Hava Durumu Servisi tarafından yapılan açıklamada ise, derecho fırtınasının etkili olduğu Güney Dakota, Minnesota ve Iowa'da yaklaşık 30 bin kişinin saatlerce elektriksiz kaldığı aktarıldı. Açıklamada, söz konusu fırtınanın saatte 93 kilometre rüzgar hızına sahip olduğu ifade edildi.

(İHA)

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