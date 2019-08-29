HABER

Bölge turizmini canlandıracak ilk ‘Bisiklet Festivali’ başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 18:34 | Son Güncelleme

Karabük Bisiklet Derneği tarafından düzenlenen ve ilki gerçekleştiren “Bisiklet Festivali^” Safranbolu Tarihi Çarşı etabıyla başladı.Safranbolu’nun UNESCO’ya kabulünün 25.

Karabük Bisiklet Derneği tarafından düzenlenen ve ilki gerçekleştiren “Bisiklet Festivali^” Safranbolu Tarihi Çarşı etabıyla başladı.
Safranbolu’nun UNESCO’ya kabulünün 25. Yıl dolayısıyla ‘Dünya Miras Kenti Safranbolu’ temasıyla 29 Ağustos - 1 Eylül tarihlerinde arasında düzenlenen bisiklet festivali kayıtların ardından başladı. Bu yıl ilk defa düzenlenen festivale yurt içi ve yurtdışından olmak üzere 120 bisiklet sever katıldı. Bölgesel turizmi canlandırmak ve yerel kurumlara katkı sağlamak amacıyla düzenlenen festivalde bisiklet severler 3 gün boyunca Safranbolu’nun tarihi doğal güzelliklerini keşfedecek. SAKEM’de toplanan bisiklet severler festivalin ilk gününde polis güvenliğinde Safranbolu Eski Çarşı istikametinden Yazıköy’e pedal çevirerek kamp alanına gidip çadırlarını kurdular.
Festivalle ilgili konuşan KARBİSDER Başkanı Kenan Aydoğdu, Karabük’te bu yıl ilk defa düzenlenen bisiklet festivalinin bugün başladığını belirterek, “Türkiye’nin muhtelif yerlerinde bu tür festivaller yapılıyor. Bu tarz festivallerin amacı bölge turizmine katkı sağlamak ve bisiklet kullanıcıları arasında birliktelik sağlamak. Ayrıca bölgeyi tanıtmak alternatif turizm için yerel kurumlara katkı sağlamak gibi amaçlar sıralayabiliriz. Bizde bu öngörü ile bir festival yapalım dedik. Festivalimiz için Yazıköy’de çok sıkı bir çalışma yaptık. Bu gördüğünüz alanı bir kamp alanına getirdik. Festivalimize Türkiye’nin çeşitli yerlerinden hatta yurtdışında katılan misafirlerimiz var. Şuan sayımız yaklaşık 120. Bu tür festivallere genelde bu kadar katılım sağlanıyor” dedi.
Bisiklet festivalinde 2 ana rota belirlediklerini ifade eden Aydoğdu, “Bunlardan bir tanesi Safranbolu Yazıköy’ün turistik güzelliklerini sergilemek. Bu anlamda yarın Yazıköy den hareket ettikten sonra bu yerleri gezeceğiz. Festivalimiz şanlı Zafer Bayramımıza denk geldiği için Safranbolu’daki Bayram etkinliklerinde iştirak edeceğiz. Daha sonra Mencilis Mağarasını, İncekaya Su kemerini, kristal teras ve muhtelif güzelliklerimizi dolaşacağız. Cumartesi günü rotamız tamamen doğal güzellikler. O bölgemizde çok güzel kanyonlarımız var. Bu doğal güzelliklerimizi gezeceğiz. Böylelikle festivalimizi tamamlanmış olacak. Ben buradan festivalimize ilgi gösterip Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden katılım sağlayan bisiklet dost arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bunun yanında Karabük Valiliği, Safranbolu Belediyesi ve Kaymakamlığı’na ve Yazıköy Muhtarlığımıza çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Aydoğdu, önümüzdeki yıllarda bisiklet festivalini bölgenin farklı güzelliklerini gösterecek şekilde genişletmek istediklerini söyledi.

Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı Filmleri aratmayan hikaye! Türk kızı Funda olarak tanındı, son hali şaşırttı
Arnavutköy'de bir kişi serinlemek için girdiği barajda boğulduArnavutköy'de bir kişi serinlemek için girdiği barajda boğuldu
5 PKK'lının öldürüldüğü operasyonu yöneten komutan İzmir'e atandı5 PKK'lının öldürüldüğü operasyonu yöneten komutan İzmir'e atandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Paranızı iade alabilirsiniz!

Paranızı iade alabilirsiniz!

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Ankara'da yakalanmıştı! Kim olduğu ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

Ekrem İmamoğlu'ndan suç duyurusu!

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

15 bin TL maaş elektrik ve su bedava

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

AK Partili Ali İhsan Yavuz: Dava açacaklarımın listesi var

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Tunceli'de dikkat çeken eylem! Erkekler etek giydi, kadınlar tespih salladı

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Esenboğa Havalimanı'nda 128 adet ele geçirildi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kıran Operasyonu'na Atak helikopterlerinden hava desteği

Görüntüler paylaşıldı! Ataklar böyle vurdu

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Almanya Başkonsolosluğu'nda yangın alarmı

Sarp Öztürk cinayetinde önemli gelişme! 9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

9 yıl sonra Kuzey Irak'ta yakalandı

Çanakkale'deki orman yangını kısmen kontrol altında

Çanakkale'de korkutan orman yangını!

Son dakika: TSK ve MİT'ten ortak harekat! Öldürüldüler

TSK ve MİT'ten sınır ötesine harekat!

İBB önünde hareketlilik! İşten çıkarılan İSPARK çalışanları basın açıklaması yaptı

İBB önünde hareketlilik...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.