Bölgede 8 ayrı artçı sarsıntı meydana geldi

Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Depremi şiddetli bir şekilde hisseden Kuşadalılar evlerine ve iş yerlerine dönemedi.

Ege Denizi’nde saat 14.51’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından, Kuşadası Körfezi ve Yunanistan’ın Sisam Adası arasındaki bölgede 3.8 ile 4.5 arasında 8 ayrı artçı sarsıntı meydana geldi.

Kuşadası’nda deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı olmazken, bazı binalarda ve iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Birçok binanın camları kırılırken, bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştu. İş yerlerindeki malzemeler yerlere döküldü. Depremin ardından panikle sokağa çıkan vatandaşlar peş peşe meydana gelen artçı depremler yüzünden henüz evlerine ve iş yerlerine dönmedi. Paniğe kapılan bazı vatandaşlar ise 112 Acil Servis ekiplerinin yardımıyla evlerinden tahliye edildi.

“Kriz masası oluşturuldu”

Depremin ardından Kuşadası Belediyesi tarafından kriz masası oluşturuldu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kentimizde meydana gelen deprem sonrası binasında çatlak veya hasar meydana gelen hemşerilerimizin bizlere 444 71 14 nolu telefon üzerinden ulaşmasını rica ederiz. Tüm halkımıza geçmiş olsun” dedi.

