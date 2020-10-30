HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bölgede 8 ayrı artçı sarsıntı meydana geldi

Bölgede 8 ayrı artçı sarsıntı meydana geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 16:32 | Son Güncelleme

Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor.

Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından artçı sarsıntılar devam ediyor. Depremi şiddetli bir şekilde hisseden Kuşadalılar evlerine ve iş yerlerine dönemedi.
Ege Denizi’nde saat 14.51’de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından, Kuşadası Körfezi ve Yunanistan’ın Sisam Adası arasındaki bölgede 3.8 ile 4.5 arasında 8 ayrı artçı sarsıntı meydana geldi.
Kuşadası’nda deprem nedeniyle herhangi bir can kaybı olmazken, bazı binalarda ve iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi. Birçok binanın camları kırılırken, bazı binaların duvarlarında çatlaklar oluştu. İş yerlerindeki malzemeler yerlere döküldü. Depremin ardından panikle sokağa çıkan vatandaşlar peş peşe meydana gelen artçı depremler yüzünden henüz evlerine ve iş yerlerine dönmedi. Paniğe kapılan bazı vatandaşlar ise 112 Acil Servis ekiplerinin yardımıyla evlerinden tahliye edildi.

“Kriz masası oluşturuldu”
Depremin ardından Kuşadası Belediyesi tarafından kriz masası oluşturuldu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kentimizde meydana gelen deprem sonrası binasında çatlak veya hasar meydana gelen hemşerilerimizin bizlere 444 71 14 nolu telefon üzerinden ulaşmasını rica ederiz. Tüm halkımıza geçmiş olsun” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki... Henüz 14 yaşında ama... Koronavirüsle savaşta öyle bir keşfe imza attı ki...
Depreme canlı yayında yakalanan gencin dehşet anları kameradaDepreme canlı yayında yakalanan gencin dehşet anları kamerada
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
1/
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesut Yılmaz'ın vefatı sonrası ilk sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mesut Yılmaz'ın vefatı sonrası ilk sözler
FB TV sunucusu hayatını kaybetti
FB TV sunucusu hayatını kaybetti
Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama: Çocuk vakalar oldukça arttı
Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama: Çocuk vakalar oldukça arttı
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
'Cadılar Bayramı' partisi! Sabaha kadar partiledi, polis bastı!
'Cadılar Bayramı' partisi! Sabaha kadar partiledi, polis bastı!
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İzmir'de şiddetli deprem: Yıkılan binalar var
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Diğer Haberler
Deprem sırasında vatandaşların kaçış anı kamerada
Deprem Bursa'da da hissedildi! Büyük panik kamerada
İzmir'de canlı yayın sırasında depreme yakalanan gencin dehşet anları kameraya yansıdı
Depreme canlı yayında yakalanan gencin dehşet anları kamerada
İzmir'de yıkılan binadan üç yaralı çıkartıldı
Üç yaralı enkaz altından çıkartıldı!
İzmir'de şiddetli deprem: Enkaz altından yaralı kadın çıkarıldı
Enkaz altından yaralı kadın çıkarıldı
Son dakika! İzmir'de yaşanan deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada
Deprem sonrası bir binanın çökme anı kamerada
Deniz seviyesi yükseldi... İzmir depreminde tsunami mi oldu? Tsunami nedir? Seferihisar'da deniz seviyesi yükseldi!
Tsunami nedir, nasıl oluşur?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.