"Bölgede çekilme olayı başlamış vaziyette"

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "(Trump'la) Akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkanın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette." dedi. Erdoğan, Türkiye-Sırbistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere Sırbistan'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in daveti üzerine Belgrad'a gideceğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sırbistan'da diplomatik ilişkilerimizin tesisinin de 141'inci yıl dönümünü kutluyoruz bu arada. Sayın Cumhurbaşkanı Vucic ile gerçekleştireceğimiz ikili görüşmede ilişkilerimizi tüm yönleriyle ele alma imkanımız olacak." ifadelerini kullandı. Ekonomi başta olmak üzere son yıllarda güçlenen iş birliğinin daha da derinleştirilmesi için çalışmalar yapılacağını bildiren Erdoğan, "Geçen sene ilkini düzenlediğimiz Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği toplantımızın ikincisini bu arada gerçekleştireceğiz. Malumunuz bu ve benzeri mekanizmaların kurumsallaşmasına Türkiye olarak çok büyük önem veriyoruz ve bunları üst düzeyde bizler yürütürken öbür taraftan işin tamamıyla sekreteryasını Dışişleri Bakanlarımız karşılıklı olarak yürütüyorlar. Sayın Vucic ile DEİK ve Sırbistan Ticaret ve Sanayi Odasının ortak organizasyonuyla tertip edilecek iş forumunda da birlikte hitap edeceğiz." diye konuştu.

- 6 fabrika açılacak İş formunun iki ülke ilişkilerinin ekonomik ve ticari yönden layık olduğu düzeye çıkarılması açısından önemli bir araç olarak değerlendirdiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Ziyaretimiz sırasında Türk firmaları tarafından Sırbistan'da kurulan 6 fabrikanın açılışı, bir fabrikanın da temel atma töreninin gerçekleştirilecek olmasından ayrıca memnuniyet duyuyorum. Ziyaret vesilesiyle 2009 yılında oluşturduğumuz Türkiye-Bosna Hersek-Sırbistan üçlü zirve toplantısını da Sırbistan Cumhurbaşkanı ve Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı ve üyelerinin katılımlarıyla Belgrad'da düzenleyeceğiz. Balkanlarda gönül köprüleri oluşturmak maksadıyla inşa ettiğimiz Belgrad-Saraybosna Otoyolu'nun temelini de liderlerle birlikte atacağız. Ziyaret sırasında ayrıca restorasyonu TİKA tarafından üstlenilen Ram Kalesi gibi tarihi eserlerin ve diğer projelerin de açılışlarını yapacağız. Ziyaretimin ülkemiz, milletimiz ve tüm Balkanlar için hayırlı sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum."

- "Trump, çekilmeyi emretmişti, fakat bu biraz gecikti" Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Beyaz Saray'dan yapılan güvenli bölge açıklamasına ilişkin soru üzerine Erdoğan, şunları söyledi: "Bu konuyla ilgili olarak, akşamki görüşmemizden sonra bölgede Sayın Başkan'ın ifade ettiği gibi bu çekilme olayı başlamış vaziyette. Şu anda buradaki karşılıklı muhataplar çalışmalarını yürütüyor, yürütecekler. Zaten biliyorsunuz yeni bir şey değil, bayağı geçmişi olan bir şey. Sayın Başkan Trump, bu konuyla ilgili talimatı vermişti, çekilmeyi emretmişti fakat bu biraz gecikti. Gecikmeye rağmen bu arada gerek Amerikalı gerekse bizim heyetimiz bölgede görüşmelerini hep yaptılar, yapıyorlardı. Şimdi dün akşamki görüşmeden sonra da yine bu görüşmeler aynı kararlılıkla devam edecek. Zira bizim verilmiş bir kararımız var. Hep söylediğimiz söz, 'Bir gece ansızın gelebiliriz' demiştik ve bu kararlılığımızı devam ettiriyoruz. Çünkü terör örgütlerinin ülkemize yönelik bu tehditlerini daha fazla kabul etmemiz, kabullenmemiz asla mümkün değil."

- "DEAŞ'lıları buralardan süratle derdest edelim" ABD'nin Suriye'de yakaladığı, sayılarının on bini bulduğu iddia edilen DEAŞ'lıların sorumluluğunun bundan sonra Türkiye'de olacağına yönelik Beyaz Saray'dan yapılan açıklama anımsatılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu: "Bu rakamlar biraz abartılı rakamlar. Şu anda orada cezaevlerinde olanlara ilişkin bazı rakamlar var. Bu konuyla ilgili tabii bizim de bir yaklaşım tarzımız var. Biliyorsunuz değişik ülkelerden, Almanya, Fransa gibi, burada bulunan DEAŞ'lılar var. 'Bu DEAŞ'lıların kontrolünü biz kendi elimizden çıkarmak istiyoruz, bunlara artık bakamayız, artık yetti' diyorlar. Bu konuda ne gibi adımlar atılabilir, kendileri bir çalışma yapacaklar, biz de arkadaşlarımıza bu konuda talimatı verdik, onlar da bir çalışma yapıyorlar. Burada ne gibi bir adım atalım ki şu anda cezaevinde veya cezaevlerinde bulunan bu DEAŞ'lıları buralardan süratle derdest edelim." - "Önümüzdeki ay ziyareti gerçekleştireceğiz" ABD Başkanı Trump ile gelecek ay yapılması planlanan görüşme takviminin netleşip netleşmediği sorulan Erdoğan, "Büyük ihtimalle önümüzdeki ayın ilk yarısında bu ziyareti gerçekleştireceğiz ve bu ziyaret Washington'da olacak. Bu ziyarette ikili olarak, heyetlerarası bu görüşmeyi yapmak suretiyle, tabii ki yüz yüze olması işin derinliğini Türkiye-Amerika arasındaki ilişkiler ve bölgedeki gelişmeler, bunları ele alma fırsatını bize vermiş olacak." ifadelerini kullandı.