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"Bölgede en iyi anlaştığımız ülkelerin başında Türkiye geliyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2018 12:17 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bölgede en iyi ilişkilere sahip oldukları ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini belirtti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, bölgede "en iyi ilişkilere" sahip oldukları ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini söyledi.

İran devlet televizyonuna konuşan İranlı Bakan, ülkedeki ekonomik kriz, nükleer anlaşma ve komşu ülkelerle ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

Zarif, Türkiye'nin son dönemde yaşadığı ekonomik krizin ABD'nin oluşturduğu psikolojik ortamdan kaynaklı olduğuna işaret ederek, yasal herhangi bir yaptırım olmamasına rağmen doların yükseldiğini ifade etti.

Komşu ülkelerle iş birliği konusuna dair Dışişleri Bakanı Zarif, "Bölgede en iyi anlaştığımız ülkelerin başında Türkiye geliyor." ifadesini kullandı. Zarif, Azerbaycan, Irak, Pakistan ve Afganistan yönetimleriyle de iyi ilişkilere sahip olduklarını dile getirdi.

Zarif, ayrıca Irak'ın Hur el-Azim bölgesinde çıkan ve toz bulutuna yol açan yangının söndürülmesi için Türkiye ve Irak ile çalışma yürüteceklerini, çevre ve su sorunlarının çözümü için de Tahran, Ankara ve Bağdat'ın görüşmeler yapacağını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Cevad Zarif İRAN

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