Bölgede tansiyon düşmüyor! ABD'den yeni iddia: Rusya gizli...

Rusya-Ukrayna krizinde ABD'den çarpıcı bir iddia geldi. Rusya'nın gizli olarak savaş için hazırlıklar yaptığını ifade eden ABD'li yetkililer, Moskova'nın sınıra ilave 7 bin asker daha gönderdiğini iddia etti.

MOSKOVA'NIN "ASKER ÇEKTİK" İDDİASINI YALANLADILAR

Basın mensuplarına telekonferans yoluyla Ukrayna konusunda bilgilendirme yapan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililer, Moskova'nın "asker çektik" iddiasını yalanladı.

"SINIRA EK 7 BİN ASKER" İDDİASI

ABD'li üst düzey yetkili, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki bazı askerlerini geri çektiği iddiasının doğru olmadığını, bunun aksine son günlerde Moskova'nın sınıra ilave 7 bin civarında asker daha yığdığını iddia etti.

"GİZLİ OLARAK SAVAŞ İÇİN HAZIRLIK YAPIYORLAR"

Yetkili, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in diplomasiye açık olduğu yönündeki ifadelerinin aksine savaşa hazırlık yaptığını da savunarak, "Kamuoyu önünde görüşmeye açık olduklarını ve gerilimi düşürme iddialarını dile getiriyorlar, fakat aynı zamanda gizli olarak savaş için hazırlık yapıyorlar." dedi.

"HERHANGİ BİR GERİ ÇEKİLME GÖRMEDİK"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da dünkü açıklamasında Rusya'nın sınırdan asker çektiği yönündeki iddiaları doğrulayacak bulgulara sahip olmadıklarını söylemişti. Blinken, “Rusya'nın dediği bir şey var, bir de yaptığı şeyler var. Güçlerinde herhangi bir geri çekilme görmedik. Ukrayna sınırları boyunca çok tehditkar bir şekilde kalıyorlar. Söylediklerini uygularlarsa iyi olur. Ama şimdiye kadar görmedik.” ifadelerini kullanmıştı.

"150 BİN CİVARINDA RUS ASKERİ YIĞINAK YAPTI"

ABD Başkanı Joe Biden önceki günkü konuşmasında Rusya-Ukrayna sınırında 150 bin civarında Rus askerinin yığınak yaptığını ifade etmişti.

Kaynak: AA

