Bölgede tansiyon yüksek! Sır gibi saklanıyor, dün başladı

Çin'in Asya-Pasifik'te son zamanlarda askeri varlığını artırması sonrasında Tayvan, 3 gün boyunca sürecek füze denemelerine başladı. Öte yandan Tayvan’ın 3 gün boyunca hangi tür füzeleri deneyeceği hakkında ise henüz açıklama yapılmadı.

FÜZE DENEMELERİ BAŞLADI

Tayvan’ın güneydoğusundaki Pingtung kentinde füze denemeleri başladı. Tayvan Ulusal Chung-Shan Bilim ve Teknoloji Enstitüsü (NCSIST) tarafından Pingtung kentindeki Jiupeng askeri üssünde füze testlerinin başladığı duyurulurken, testlerin 10-12 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. Açıklamada, 3 gün boyunca yalnızca sabahın erken saatlerinde ve öğlen saatlerinde toplam 4 tur füze testi gerçekleştirileceği bildirildi. Ayrıca testleri izlemek için insansız hava araçlarının NCSIST tarafından bölgede konuşlandırılacağı açıklandı.

'BÖLGEDEN UZAK DURUN' UYARISI

Yetkililer, uçak ve gemileri, füze testlerinin yapıldığı zaman dilimlerinde Tayvan'ın Orkide Adası ve Yeşil Ada'yı çevreleyen güneydoğu sularını kapsayan test bölgesinden kaçınmaları konusunda uyarıda bulundu.

Öte yandan Çin Halk Cumhuriyeti’ne ait bir savaş gemisinin dün yerel saatle 05.00 sıralarında Orkide Adası'nın kuzeydoğusunda, NCSIST’nin füze testlerine başladığı ilk gün tespit edildiği kaydedildi.

HANGİ TÜR FÜZELERİN DENENDİĞİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA HENÜZ YAPILMADI

Tayvan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Sun Li-fang yaptığı açıklamada, Tayvan'ı çevreleyen sularda ve hava sahasında Tayvan ordusunun Çin’in askeri manevralarını yakından izlediğini söyledi. Tayvan’ın 3 gün boyunca hangi tür füzeleri deneyeceği hakkında ise henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

