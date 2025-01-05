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Bölgede tansiyon yükseldi! Ukrayna taarruza geçti: 'Ruslar için sürpriz oldu'

05.01.2025 16:15
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Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta tansiyon Kursk bölgesinde başlatılan operasyonla yeniden yükseldi. Ukrayna saldırı için "Ruslara sürpriz oldu" yorumunu yaptı. Rusya'dan da konuyla ilgili açıklama geldi. Rusya Savunma Bakanlığı "Ukrayna askeri birliklerinin yok edilmesine yönelik operasyon devam ediyor" dedi.

Bölgede tansiyon yükseldi! Ukrayna taarruza geçti: 'Ruslar için sürpriz oldu'

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ülkesinin savunma kuvvetlerinin Rusya'nın Kursk bölgesinde saldırıya geçtiğini belirtti.

"ONLAR İÇİN SÜRPRİZ OLDU"

Kovalenko, "Kursk bölgesinde Ruslar çok endişeli çünkü birkaç yönde saldırıya uğradılar ve bu onlar için sürpriz oldu. Savunma güçlerimiz çalışıyor." ifadelerini kullandı.

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"RUSYA HAK ETTİĞİNİ ALIYOR"

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna güçlerinin Kursk'a yönelik saldırısına ilişkin, "Kursk bölgesinden iyi haberler var. Rusya, hak ettiğini alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

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RUSYA'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı, birliklerinin Kursk bölgesindeki ilerleyişini durdurmak için Ukrayna ordusunun karşı taarruz başlattığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Moskova saatiyle 09.00 civarında, Rus askeri birliklerinin Kursk bölgesinde ilerleyişini durdurmak amacıyla Ukrayna ordusunun 2 tank, bir teknik araç ve 12 zırhlı muharebe aracından oluşan çıkarma kuvvetiyle Berdin çiftliği yönünden karşı taarruz başlattığı belirtildi.

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Rus Kuzey askeri birlikleri hava ve topçu gruplarının Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin çıkarma kuvvetlerine saldırdığı ve bu saldırı sonucunda 2 tank, bir teknik araç ve 7 zırhlı muharebe aracının yok edildiği aktarılan açıklamada, "Ukrayna askeri birliklerinin yok edilmesine yönelik operasyon devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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