Bölgede tansiyon yükseliyor! Biden'dan karşı hamle

Son günlerde Rusya'nın Ukrayna'ya olası bir müdahalesi konuşuluyor. Buna kanıt olarak ise Rusya'nın Ukrayna sınırı yaptığı askeri sığınak gösteriliyor. Olası bir müdahale kapsamında Ukrayna'nın yanında olacağını belirten ABD, Kiev büyükelçiliğindeki personelinin ailelerine Ukrayna'dan ayrılması talimatı verdi. Ülkeye seyhat uyarısının da yapıldığı açıklamada "Doğu Ukrayna'da güvenlik koşulları öngörülemez ve her an bozulabilir" ifadesine yer verildi.

ABD'DEN PERSONELLERİNİN AİLELERİNE "ÜLKEDEN AYRILIN" TALİMATI

ABD Dışişleri Bakanlığı, Rusya ile Ukrayna arasında artan gerilim üzerine Ukrayna'ya yönelik seyahat uyarısı yayınladı. Uyarıda, "23 Ocak 2022'de Dışişleri Bakanlığı, devam eden Rus askeri harekatı tehdidi nedeniyle ABD'nin Kiev Büyükelçiliğinde doğrudan işe alınan çalışanların gönüllü olarak Ukrayna'dan ayrılmasına izin verdi ve diplomatik aile üyelerinin ayrılmaları talimatını verdi. Ukrayna'daki ABD vatandaşları, ticari veya diğer özel ulaşım seçeneklerini kullanarak ayrılmayı değerlendirmelidir." ifadesine yer verildi.

"GÜVENLİK KOŞULLARI HER AN BOZULABİLİR"

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı askeri harekat planladığına dair haberler olduğuna işaret edilen açıklamada, "Özellikle Ukrayna sınırları boyunca, Rusya tarafından işgal edilen Kırım'da ve Rusya'nın kontrolündeki doğu Ukrayna'da güvenlik koşulları öngörülemez ve her an bozulabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, olası bir askeri harekatta ABD'nin Ukrayna'daki diplomatik faaliyetlerinin de etkileneceği aktarılarak, Ukrayna'daki ABD vatandaşlarından da iletişim için online bir form doldurmaları talebinde bulunuldu.

BIDEN, SAVAŞ GEMİLERİ VE UÇAK GÖNDEREBİLİR

Öte yandan New York Times gazetesinin haberine göre ABD Başkanı Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik bir askeri hareket başlatması olasılığına karşı bölgedeki NATO üyelerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla Doğu Avrupa ve Baltık ülkelerine asker göndermeyi değerlendiriyor. Biden, NATO üyelerine savaş gemileri ve uçaklar göndermeyi değerlendiriyor. ABD, doğu Avrupa'ya 1000-5000 arasında asker gönderebilir ve sayı gerektiğinde 10 kat artırılabilir.

Kaynak: AA

