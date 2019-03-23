Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, perakende ticaretle ilgili yeni kuralları önümüzdeki günlerde yeniden ele almak durumunda olduklarını belirterek, "Bölgede üretilen ürünleri zincir marketlerin raflarına sokacağız. Bunu kesinlikle ifade edebilirim. Çünkü kartelleşmeyi engellememiz lazım." dedi.

Uçarmak, Ordu'da bir otelde düzenlenen "Esnaf Tacir Buluşması, Ordu Ekonomik İstişare Toplantısı"na katıldı.

Bakan Yardımcısı Uçarmak, burada yaptığı konuşmada, Ordu'nun limanının olmamasını "vizyon daralması" olarak eleştirdi.

Bunu çok net bir şekilde ifade etmek durumunda olduğunu söyleyen Uçarmak, "Çünkü birkaç ay önce özellikle Karadeniz'le ilgili yazılmış akademik makaleleri biraz toparladım. Onların içinde Ordu, Giresun, Trabzon'la ve Batum'dan Sinop'a kadar alanı özellikle işleyen 50'yi aşkın makale buldum. Onların içinde çok kıymetli bilgiler gördüm." diye konuştu.

Uçarmak, 19. yüzyılda Ordu'da pamuk ithalatının olduğunu aktararak, sözlerine şöyle devam etti:

"Yani 19. yüzyılda Venedik gemileri, yani İtalyanlar, İngilizler ve Fransızlar, hepsinin düzenli sefer yapan, İstanbul'dan Karadeniz Bölgesi'nde düzenli sefer yapan, Londra'dan veya Venedik'ten kalkıp bu bölgeye gelen gemiler var. Yani ticarette bir vizyon var. Trabzon merkez olma özelliği taşımakla birlikte Ordu'nun da hatırı sayılır bir ticari hareketinin olduğunu oradan görebiliyoruz. Bugün limanı olmayan bir kent haline döndük. Bunu kesinlikle aşmamız gerekir."