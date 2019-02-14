"Bölgedeki terörün kaynağı ABD ve İsrail'dir"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, bölgedeki terörizmin ABD ve İsrail'den kaynaklandığını, bazı petrol zengini ülkelerin de teröre finansman sağladığını ileri sürdü. Ruhani, Türkiye-İran-Rusya arasında düzenlenecek Suriye konulu zirve için Rusya'nın Soçi kentine hareketinden önce Tahran Mehrabad Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, dün akşam Sistan-Beluçistan eyaletinde 27 İran askerinin öldüğü intihar saldırısı, Suriye'deki durum ve Astana süreciyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bölgedeki terörizmin kaynağının herkes için açık olduğunu savunan Ruhani, "Bölgemizdeki terörizmin kökleri ABD ve İsrail'dedir. Bu iki devlet terörizmin asıl kaynağıdır. Bölgenin petrol zengini bazı ülkeleri de ne yazık ki teröristlere finansman görevini üstlenmiş durumda." iddiasında bulundu. Bu tür saldırıların halkın üzerinde etkisi olmayacağını ve büyük güçlere karşı boyun eğmeyeceklerini söyleyen Ruhani, "Şehitlerimizin dökülen kanının hesabını bu kiralık örgütlerden alacağız." dedi. İran Cumhurbaşkanı, şöyle devam etti:

"Komşularımıza yasal ve iyi ilişkilerin gerektirdiği görevleri yerine getirmelerini tavsiye ediyoruz. Topraklarının komşu ülkelere karşı kötü amaçlar için kullanılmasına izin vermemeliler. Eğer onlar teröristleri engelleyemiyorsa, yasalara ve uluslararası sözleşmelere göre gereğini yapma hakkımızın olduğu açıktır ve bu hakkımızı kullanacağız." - "Türkiye, İran ve Rusya'nın geliştirdiği model çok iyi bir modeldir" Dördüncüsü yapılacak zirve için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daveti üzerine Soçi'ye gittiğini belirten Ruhani, zirvede Astana süreci çerçevesinde bölgesel meseleler ve özel olarak Suriye konusunun ele alınacağını aktardı. Ruhani, "Terörist gruplar Suriye'de şiddetli darbeler yedi ve birçok bölgeden temizlendiler. Suriye'nin muhtelif bölgelerinde, ülkenin kuzeyinde ve Fırat'ın doğusunda hâlâ terör unsurları bulunuyor." diye konuştu. Üçlü görüşmelerin tüm teröristler temizlenene kadar sürmesi gerektiğini vurgulayan İran Cumhurbaşkanı, 3 ülkenin de asıl hedefinin terörle mücadele olduğunu ve bunu devam ettireceklerini ifade etti.

Suriye'yle ilgili önemli bir meselenin de ülkedeki yabancı askeri güçlerin mevcudiyeti olduğunu dile getiren Ruhani, "Suriye yasal hükümetinin daveti üzerine orada bulunmayan ve izin almayan güçler bu ülkeyi terk etmelidir, özellikle de ABD güçleri. ABD, ilk baştan uluslararası sözleşmelere aykırı olarak Suriye'ye geldi ve orada işgalci güç konumundadır. Son açıklamalarında çıkmak istediklerini söylüyorlar, eğer doğru söylüyorlarsa bu iyi bir haberdir. Ancak ABD'nin sözlerine ve vaatlerine hiçbir zaman güvenemeyiz. Dünya da onların sözlerine itimat etmiyor. Çünkü ABD yönetimi her hafta ve her gün bir şey söylüyor." değerlendirmesinde bulundu. Yabancı güçlerin ülkeyi terk etmesinin gündemlerindeki hedeflerden biri olduğunu aktaran Ruhani, "Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için önemlidir, Suriye'nin tamamı Şam yönetiminin egemenliği altına girmelidir. Kendi vatandaşları olarak Kürtlerle konuşması gereken muhatap Şam hükümetidir. Suriye topraklarının bölünemeyeceği ve Suriye'nin hiçbir bölümünün başka bir ülkenin egemenliği altına giremeyeceği hususu sürekli vurgulanan bir husustur." ifadelerini kullandı.