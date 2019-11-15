‘Bölgemiz Yabancı Savaşçıların Çöplük Alanı Değil’

Washington’da IŞİD’le Küresel Mücadele Koalisyonu Dışişleri Bakanları Toplantısı’na katılan Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye’deki yabancı terör savaşçılarının vatandaşı oldukları ülkelerce geri alınması gerektiğini vurgulayarak, “Bölgemiz yabancı terör savaşçıları için bir çöplük alanı değil ve olamaz” dedi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konuşmasında Türkiye’nin IŞİD’le mücadele çabalarını zayıflattığı yönünde haksızca hedef alındığını söyledi, Türkiye’nin bu mücadeleye katkıları hakkında rakamlarla ayrıntılı bilgiler verdi. Çavuşoğlu, IŞİD’in ölen lideri Ebubekir Bağdadi’nin sağ kolu olarak bilinen El İthavi’yi de yakaladıklarını, bu kişinin canlı yakalanan en üst düzey IŞİD mensubu olduğunu ve IŞİD liderinin saklanma alanlarını ifşa eden kişinin de İthavi olduğunu söyledi. Bağdadi’nin ablası dahil yakın çevresini de yakaladıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, “Bu başarıların ardından artık yeni bir vizyon çizme zamanı. Hedef ve eylemde birliği sağlayamazsak DEAŞ ortadan kaldırılamaz. DEAŞ, PYD/YPG/PKK ya da El Kaide olsun, farklı terör örgütleri arasında cımbızlama yapmak DEAŞ ekosistemini besler” mesajını verdi.

Geleceğe dönük çabalar kapsamında üç ayaktan oluşan bir yaklaşım sergilenmesini önerdiklerini belirten Çavuşoğlu, bunları şöyle sıraladı: “Birincisi, yabancı terör savaşçıları ve aile üyelerinin ülkelerine iade edilmesi dahil, güvenlik ve istihbarat işbirliğinin arttırılması. Bölgemiz yabancı terör savaşçıları için çöplük alanı değildir ve olamaz. Bu kişilerin vatandaşlıklarını almak güvenliği sağlamadığı gibi, bu ülkeleri sorumluluktan da kurtarmaz. Biz operasyon alanında 287 yabancı terör savaşçısıyla aile üyelerini yakaladık. Bunların iadesi için, vatandaşı oldukları ülkelerle çalışıyoruz. İadenin usül ve kurallarını geliştirmek için gayriresmi bir çalışma grubu kurabiliriz. İlk toplantıyı Türkiye’de yapmaya da hazırız. İkincisi, DEAŞ ideolojisini besleyen kök nedenlerin üzerine gitmeliyiz. Üçüncüsü de, koalisyon meşru yerel ortaklarla çalışmalı. PYD/YPG bir terörist oluşumdur ve bu şekilde muamele görmelidir.” Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, PYD/YPG’nin son iki yılda hem Türk hem Suriyeliler’e karşı 300’ün üzerinde saldırıdan sorumlu olduğunu, Türk yerleşimlerine 1000’in üzerinde havan ve roket attıklarını, 200’e yakın sivil kayıplarının olduğunu anlattı, “Bunlar koalisyon ülkelerinde olsa siz ne yapardınız?” diye sordu.

Çavuşoğlu, örgütün toplu öldürmeler, yerel halkı baskı altına alma, etnik temizlik, demografik yapıyı değiştirme, çocuk asker kullanma, köyleri yok etme, Kürt muhalefet partilerini kapatma ve muhaliflere suikast ya da hapse atma gibi suçlar işlediğini kaydetti. Türkiye’de 350 bin, Irak’ta yüz binlerce Suriyeli Kürt’ün yaşadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, “Tüm koalisyon ortaklarımızdan kendilerini PYD/YPG’den ayırmalarını bekliyoruz” dedi. Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı sayesinde bir “terör devleti” kurulmasını engellediklerini, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğüne katkı sağladıklarını söyledi. Operasyonun meşruiyetinin Türkiye’nin hem ABD’yle ortak açıklaması hem de Rusya’yla olan mutabakatında da kabul edildiğini belirten Çavuşoğlu, “Bundan sonra önümüze bakma zamanı” mesajını verdi. Çavuşoğlu, PYD/YPG’nin Hıristiyanlar ve Aramiler üzerinde de büyük baskıda bulunduğunu ifade ederken, “Biz aslında yerel halkı PYD/YPG’nin baskısından kurtarıyoruz” dedi. Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’nin de kısa süre önce, Türkiye’nin operasyonunun Kürtler’e karşı olmadığı yönünde bir açıklama yaptığını kaydetti. “Eğer bir Türk Dışişleri Bakanı olarak bana inanmıyorsanız onların açıklamalarına inanmanız gerekir” mesajını verdi.