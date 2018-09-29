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"Bölgemizde kan akmaması için inisiyatif almayı sürdüreceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2018 12:40 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu: - "Bölgemizde kan akmaması için, barışın, huzurun, refahın ve kardeşliğin hüküm sürmesi için inşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye olarak inisiyatif almaya devam edeceğiz"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Bölgemizde kan akmaması için, barışın, huzurun, refahın ve kardeşliğin hüküm sürmesi için inşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye olarak inisiyatif almaya devam edeceğiz." dedi.

Sarıeroğlu, partisinin Karataş İlçe Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, 24 Haziran'dan sonra ara vermeden yerel seçim çalışmalarına başladıklarını belirtti.

Adana'yı ve 15 ilçesini AK Parti belediyeciliğiyle buluşturmayı hedeflediklerini anlatan Sarıeroğlu, ilçeye yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.

Sarıeroğlu, Türkiye'nin zorlu bir coğrafyada yer aldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Bölgemizde yaşanan gelişmelerle ilgili olarak zorlu dönemler içerisindeyiz. İdlib'de, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten önemli bir süreç yürütülüyor. Cumhurbaşkanımızın BM'de yaptığı konuşma yine tarihe geçen bir konuşmaydı. Dünyaya ders olacak, vicdanları ferahlatan bir konuşma gerçekleştirdi ve arkasından tüm dünya liderleri de Türkiye'ye teşekkür ettiler. Bu teşekkürü Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aldık, insana vermiş olduğumuz değerden dolayı aldık, kardeşlerimizi yarı yolda bırakmadığımız için aldık. Türkiye olarak gönlümüzü açmaya devam edeceğiz. Bölgemizde kan akmaması için, barışın, huzurun, refahın ve kardeşliğin hüküm sürmesi için inşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, büyük ve güçlü Türkiye olarak inisiyatif almaya devam edeceğiz."

- "Stokçuluk ve fırsatçılık yapanlara denetim"

Sarıeroğlu, son dönemde ekonomik dalganlanmalar yaşandığını ancak bunun Türkiye'nin içinde bulunduğu süreçle ilgili olmadığını ifade etti.

Ticaret kuralları çiğnenerek saldırı, müdahale ve manipülasyonla karşılaşıldığını aktaran Sarıeroğlu, "Türkiye'nin yerinde başka bir ülke olsaydı, Türkiye olarak da biz 16 yıldır ekonomiyle ilgili bu kadar güçlü adımı atmasaydık inanın bu saldırılar karşısında çok büyük sorunlar yaşanması muhtemeldi. Ama güçlü bir ekonomiye sahibiz." diye konuştu.

Sarıeroğlu, piyasada stokçuluk ve fırsatçılık yaparak fiyat artışlarına neden olunduğunu belirterek, "Bunla ilgili bakanlıklarımız denetimlerini gerçekleştiriyor. Vatandaşlarımız da bu konuda gördüklerini ilgili birimlere şikayet ettikleri zaman bunun da gereği yerine getirilecektir." ifadesini kullandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'da çok önemli görüşmeler gerçekleştirdiğini aktaran Sarıeroğlu, "Bu görüşmelerin ardından, inşallah ülkemiz yoluna devam etmeye bakacak." dedi.

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adana Jülide Sarıeroğlu

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