"Bölgemize gelen Japon yatırımcı sayısının artması çok önemli"

Ordu'nun Türkiye-Japonya ilişkileri anlamında önemli merkezlerden biri olduğunu ifade eden Kıran, "Ordu, Türkiye-Japonya ilişkilerinin, Türkiye-Japonya dostluğunun sarsılmaz merkezlerinden biri, çok önemli temel direklerinden biri. Değerli dostum, büyükelçim Türkiye'ye ayak bastığı andan itibaren Türkiye-Japonya ilişkilerine çok önemli katkılar sağlıyor." diye konuştu.

Kıran, Türk-Japon dostluğunun çok önemli boyutları olduğuna dikkati çekerek, "Bu önemli boyutlardan biri de Ertuğrul Fırkateyni. Bizi birbirimize bağlayan bir köprü oldu ve onun anısına Ünye'mizde, Sayın Sait Kapıcıoğlu'nun öncülüğünde ve Türk Japon Dostluk Derneğimizin destekleriyle inşa edilen bu anıt da Türk-Japon dostluğunun kalıcı bir eseri haline geldi. Bugün Sayın Büyükelçi de ilk kez burayı ziyaret ediyor." dedi.

Türk-Japon dostluğunu kalıcı ve somut hale getirmek için istişareler yaptıklarını belirten Kıran, şunları kaydetti:

"Bu dostluğu kalıcı ve somut bir ürüne, kalıcı somut çıktılara dönüştürebilmek, somut projelere dönüştürebilmek noktasında bazı istişarelerimiz oldu. Bölgemize gelen Japon turist sayısının, Japon yatırımcı sayısının artması çok önemli. Bölgemizin istihdamı ve geleceği açısından da değerli dostumun hem Türkiye-Japonya ilişkilerine hem bölgemizdeki Japon varlığının güçlenmesine çok önemli katkıları olacaktır. Bu ziyaret de bir milat olacaktır."

- "Dost kara günde belli olur"