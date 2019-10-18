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Bölgenin ilk ‘Laparoskopik Simülasyon Odası’ Van YYÜ’de açıldı

SAĞLIK HABERLERİ  | 18.10.2019 14:38 | Son Güncelleme

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde oluşturulan bölgenin ilk “Laparoskopik Simülasyon Odası” hizmete açıldı.Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Kadın Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından Van YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığına (BAP) sunulan proje kapsamında bölgenin ilk “Laparoskopik Simülasyon Odası” oluşturuldu.

Bölgenin ilk ‘Laparoskopik Simülasyon Odası’ Van YYÜ’de açıldı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezinde oluşturulan bölgenin ilk “Laparoskopik Simülasyon Odası” hizmete açıldı.
Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Kadın Doğum Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından Van YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığına (BAP) sunulan proje kapsamında bölgenin ilk “Laparoskopik Simülasyon Odası” oluşturuldu. Cerrahların laparaskopik (kapalı yöntem) ameliyatlar öncesinde el becerilerini geliştirmeleri amacıyla kurulan odanın açılışına katılan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, bölgede ilk olma özelliği taşıyan odanın kadın doğum anabilim dalı başkanlığı tarafından BAP’a sunulan proje kapsamında hastaneye kazandırıldığını söyledi. Cerrahi anabilim dalında çalışacak olan hem TUS öğrencileri hem de akademisyenlerin el becerilerini arttırabilmeleri amacıyla laparoskopik ameliyatların simülasyon cihazlarını üniversiteye kazandırdıklarını belirten Rektör Şevli, “Artık cerrahlarımız, el becerilerini normal hasta üzerinde değil maket üzerinde, bilgisayarda simülasyonla ve alanında uzman hocaların desteğiyle geliştirecekler. Bu da onların ameliyatları daha güzel, daha iyi ve daha kaliteli yapmalarını sağlayacak. Ben bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Laparoskopik Simülasyon Odasının üniversitemize ve hastanemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Van YYÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Tuncer ise Laparoskopik Simülasyon Odası’nın hastalara daha iyi hizmet verebilmek adına önemli olduğunu ifade ederek, “İnşallah bundan sonra hastanemizin her bölümünü geliştirebilmek ve hastalarımıza daha faydalı olabilmek için bu tip merkezleri arttırarak yeni cihazlarla daha iyi hizmet vereceğiz” ifadelerini kullandı.
Van YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ümit Haluk İliklerden ise laparoskopi hakkında teknik bilgiler vererek, “Laparoskopik ameliyatları yapabilmek için ilgili cerrahın el becerisinin uygun olması lazım. Bunu sağlamak için de canlı hastalar üzerinde ameliyat yaparken beceri kazanırlar. Ama daha etik olanı simülasyon odalarında, bu modeller üzerinde iyi bir el becerisi kazanıp, daha sonra alanda bunları uygulamalarıdır” dedi.
Laparoskopik Simülasyon Odası’nın Türkiye’de sayılı merkezlerde bulunduğuna dikkat çeken İliklerden, “Doğu Anadolu Bölgemizde de sadece bizde bulunuyor. Burada üroloji, kadın doğum, genel cerrahi ve çocuk cerrahisinde asistanlarımız, iyi bir el becerisi kazanıp mezun olduktan sonra Türkiye’nin çok değerli cerrahları olarak hizmet vereceklerdir. Ben bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Van YYÜ Tıp Fakültesi Kadın Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hanım Güler Şahin de bölgede çalışan uzmanların da becerilerini arttırabilmeleri amacıyla hastanelerine gelebileceklerini ifade ederek, “Bizler her anlamda onlara destek olmak için hazırız” dedi.
Programa Van YYÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Hakkı Ekin ve doktorlar katıldı.

Bölgenin ilk ‘Laparoskopik Simülasyon Odası’ Van YYÜ’de açıldı

Bölgenin ilk ‘Laparoskopik Simülasyon Odası’ Van YYÜ’de açıldı

Bölgenin ilk ‘Laparoskopik Simülasyon Odası’ Van YYÜ’de açıldı

Bölgenin ilk ‘Laparoskopik Simülasyon Odası’ Van YYÜ’de açıldı

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