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Bölgenin kaderini değiştirdi! Günlük 5 bin 300 varil petrol çıkarılıyor... Vali açıkladı 'Direk çalışabilen petrol'

16.12.2022 20:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şırnak'ta, terörden arındırılan Gabar Dağı'ndaki petrol rezervinde günlük 5 bin 300 varil petrol çıkarılıyor. 2 kuyunun daha faaliyete geçmesiyle birlikte günlük üretimin 10 bin varile çıkarılması hedefleniyor. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Şırnak Valisi Osman Bilgin, "Çok yüksek gravite, yani dizel araçlarda traktöre buradan çıkan petrolü koyduğumuzda direkt çalışabilen petroldür" ifadelerini kullandı.

Bölgenin kaderini değiştirdi! Günlük 5 bin 300 varil petrol çıkarılıyor... Vali açıkladı 'Direk çalışabilen petrol'

Terörden arındırılan Gabar Dağı'nda, 2020'de başlatılan sismik çalışmalar sonrası petrol rezervi bulunması üzerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) çalışma yaptı. Çalışmalar sonrası 13 Eylül 2021'de ilk kuyu, 'Şehit Esma Çevik-1' adı ile faaliyete alındı. TPAO, 6 noktada çalışmalarını yoğunlaştırdı. 5 kuyunun faaliyete alındığı tesiste kuyularda günlük 5 bin 300 varil petrol çıkartılıyor. Yıl sonunda 2 kuyunun daha faaliyete girmesi ile günlük üretimin 10 bin varile çıkarılması hedefleniyor.

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Şırnak Valisi Osman Bilgin, beraberinde 23’üncü Jandarma Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Halil Soysal ve Cumhuriyet Başsavcısı Orhan Al ile beraber, Akçay köyündeki ‘Şehit Astsubay Esma çevik 1’ kuyusunda incelemelerde bulundu. TPAO Bölge Müdürü Mustafa Demir tarafından karşılanan Bilgin ve beraberindeki heyet, çalışmalar hakkında bilgilendirildi. Petrol rezervi ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Osman Bilgin, faal 5 kuyu olduğunu 6'ncısının üretime geçmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Günlük 5 bin 300 varil petrol çıkarıldığını ifade eden Vali Bilgin, "Çok yüksek gravite, yani dizel araçlarda traktöre buradan çıkan petrolü koyduğumuzda direkt çalışabilen petroldür" diye konuştu. 

'ŞIRNAK’IN HER YERİNDE TPAO, GÜVENLİK GÜÇLERİMİZ İLE BİRLİKTE PETROL ARIYORLAR'

Güvenliğin sağlandığı bölgede petrol arama faaliyetlerinin devam ettiğini ifade eden Vali Bilgin, "Bir zamanlar bu bölge, bırakın petrol çıkarmayı, siz değerli basın mensupları veya buradaki vatandaşlarımızın normal günlük faaliyetlerini yürütemeyeceği bir alandı. Çok şükür Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde burada İçişleri Bakanımız, Milli Savunma Bakanımız koordinasyonunda çok büyük mücadele sonucunda Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, jandarmamız, emniyetimiz, istihbarat teşkilatımız, tüm birimler ile birlikte verilen mücadele ile kamu görevlileri değil, bütün vatandaşlarımız rahat bir şekilde bu bölgeyi gezebiliyorlar, faaliyetlerini yürütebiliyorlar. Hepsinden önemlisi, bölgenin insanımızın kendi kaynağı olan, doğal kaynaklarımıza ulaşabiliyoruz ve bunları çıkarabiliyoruz. Türkiye’nin gururu olan ve Türkiye’nin son dönemde parlayan yıldızı olan TPAO’nun başta genel müdürü olmak üzere tüm çalışanları ile birlikte verdiği mücadele ile artık hem denizde, hem karada çok büyük keşifler yapılıyor. Türkiye’nin en büyük doğal gaz keşfi hatta dünyanın büyük keşiflerinden biri malumunuz olduğu üzere, Kilyos sahasında yapıldı. Çok şükür ki burada da Türkiye’nin hatta dünyanın son yılda en büyük 10 keşfinden biri yapıldı.

'PARAMIZIN YURT DIŞINA ÇIKMASINA ENGEL OLDUK'

Burada Enerji Bakanımıza, TPAO Genel Müdürü Melih Bilgin'e ve çok değerli TPAO çalışanları, TPIC hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu bölge neresi biliyor musunuz? Bu bölge Bayraktar TB-2’nin Türkiye’ye kazandırıldığı bölge. Özdemir Bayraktar, Akçay Tugayı’nda Bayraktar TB-2’nin geliştirme faaliyetlerini, alan faaliyetlerini yapmıştır. Bugün Selçuk Bayraktar’ın ve onun ekibinin yüksek çalışmaları ile ortaya çıkan Bayraktar TB-2 bu bölgede deneme faaliyetleri, geliştirme faaliyetleri ile birlikte bu bölgede yer altı kaynaklarını çıkarıyoruz. Halkımıza çok büyük bir imkan sağladı. Paramızın yurt dışına çıkmasına engel olduk. Şu an açılan 5 kuyu var. 6’ncısı açıldı ama üretime geçmedi. 5 bin 300 varil, çok yüksek gravite ve bir araca koyduğumuzda direkt çalışabilecek vaziyettedir. Sadece sondaj çalışmaları ile birlikte Cudi, Gabar, Bestler Dereler'de, Kato’da şu an Şırnak’ın her yerinde TPAO ve güvenlik güçlerimiz ile birlikte petrol arıyorlar. Artık güvenliği sağladık bu dağlarda, artık Şırnak son dönemlerde petrol ile adından söz ettiriyor. Şırnak artık çok fazla gündemde kalacak. Artık mutluluğu, başarılarıyla, ülkeye kattığı katma değerler, güvenliği ile gündemde kalacak. Gelecek yıl günde üretimi 25 bin varile çıkaracağız. Bu miktar ile birlikte bölgenin ekonomisi değişecek. İnsanlarımız artık özgürce her türlü faaliyetlerini yapabilecekler. Antalya, Ankara nasıl güvenliyse, artık Gabar, Cudi ve diğer dağlarımız da güvenli olacak." ifadelerini kullandı.

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Daha sonra petrol kuyusundan çıkan petrolü bir pet şişeye dolduran Vali Bilgin, bunu gazetecilere gösterdi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Petrol gabar dağı

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