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Bölgenin online alışveriş şampiyonu İspirli kadınlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 15:44 | Son Güncelleme

Erzurum’un İspir ilçesinde kadınlar, alışverişlerini online satış sitelerinden yapıyor.

Erzurum’un İspir ilçesinde kadınlar, alışverişlerini online satış sitelerinden yapıyor. İlçe merkezindeki dükkanlar yerine internetten ihtiyaçlarını karşılayan kadınlar, sattıkları İspir fasülyelerinin paralarıyla online satış yapan sitelere girerek ihtiyaçlarını alıyorlar.
Erzurum’un fasulyesi ile nam salan İspir ilçesi her yıl Eylül ayında düzenledikleri İspir Panayırını bu yıl 13-15 Eylül tarihleri arasında İspir Festival alanında gerçekleştirdi. 7 asırdır İspir pazar panayırı olarak bilinen etkinlik yıllar sonra Eşref Kolçak Onur ödülleri ile birleştirilerek İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun tarafından yeniden hayata geçirildi.
Hafta sonu İspir Festival alanında düzenlenen İspir Panayırı’na Hülya Koçyiğit damga vurdu. Eşref Kolçak onuruna düzenlenen gecede “Eşref Kolçak Özel Ödülü” ile onurlandırılan Hülya Koçyiğit, “Bu anlamlı ödül için başta belediye başkanımız Ahmet Coşkun olmak üzere herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Eşref Kolçak benim için hep çok özel olmuştur. Son röportajı da bana nasip oldu. Bu özel ödülü Türk sinemasının kaybettiği çınarlar adına alıyorum” dedi.
İspirli kadınlar fasulyelerini tanıtmak üzere kurdukları kooperatif ile İspir fasulyesini tüm dünyaya satmayı amaçlıyorlar. Buna ek olarak İspirli kadınlar şehir merkezinden alışveriş yapmak yerine interneti tercih ettikleri için bölgenin en yüksek online alışveriş yapan ilçesi olarak göze çarpıyor.

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