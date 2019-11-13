HABER

Bölgenin plastik ihtiyacı Muş'tan karşılanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 09:56 | Son Güncelleme

 MUŞ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyette olan Muş Plastik firması ile bölgenin gıda ambalajı ihtiyacı karşılanıyor.

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) - MUŞ Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyette olan Muş Plastik firması ile bölgenin gıda ambalajı ihtiyacı karşılanıyor. Devlet desteğiyle kurulan ve 43 kişinin çalıştığı fabrikada, yılda 750 ton ham madde işleniyor.

OSB'de 1998 yılında, devlet desteğiyle kurulan Muş Plastik Fabrikası'nda üretim sürdürülüyor. Gıda ambalajı ve özellikle peynir bidonu ile yoğurt kovasının üretildiği fabrikadan Doğu Anadolu'daki illerin ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra Kayseri, Aksaray, Adana ve Mersin'e satış yapılıyor. 43 kişinin istihdam edildiği ve günde 3 vardiya çalışılan fabrikada, yılda 750 ton ham madde işleniyor.

Devlet desteklerinin, işletmelerin büyümesi için büyük fırsat olduğunu belirten Muş Plastik Fabrikası'nın sahibi Mahsum Özdemir, "1998 yılında kurulmuş fabrikamız. 1998 yılından bu yana gıda ambalajı, özellikle peynir bidonu ve yoğurt kovası üretmekteyiz. Bölgemizin bütün illeri başta olmak üzere Kayseri, Aksaray, Adana ve Mersin illerine de satış yapmaktayız. Yüzde 75 kapasite ile çalışıyoruz. Burada 43 çalışanımız var. Çalışanlarımızın bütün sigorta ve sosyal hakları mevcut durumdadır" diye konuştu.

Sağlanan iş imkanları dolayısıyla kentten göçün durduğunu anlatan fabrika çalışanlarından Muhammed Çağlayan ise "Çalışmak için başka şehirlere gitmiyoruz. Burada başka fabrikaların da açılmasını istiyoruz. Gençlerimize daha da çok iş imkanlarının sağlanmasını istiyoruz. Değişik fabrikalar açılırsa gençler boş kalmaz ve onlar da ailelerini bırakıp, il dışına çıkmazlar. Ailelerimizle daha sık vakit geçiyoruz. Memnunuz, rahattır işimiz ve fazla zorluğu da yok" dedi.

BELEDİYEDEN ARSA TAHSİSİ

OSB'ye 6 bin metrekarelik arsa tahsisinde bulunduklarını belirten Konukbekler Belediye Başkanı Bahri Fırat da "Organize sanayi bölgemize 6 bin metrekare arsayı hibe olarak tahsis etmişiz. Şu anda OSB'de 10'a yakın fabrikalarımızda üretim yapılmaktadırlar. Bu konuda iş adamlarımıza seslenerek, gelip beldemize, organize sanayi bölgemize fabrika açmalarını istiyoruz. İş adamlarımıza her türlü desteği vermeye hazırız" diye konuştu.

Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden... Bankacılıkta yeni akım! Artık bankaya gitmeden...
Kenevir eken şahıslara suçüstü yakalandı: 3 gözaltıKenevir eken şahıslara suçüstü yakalandı: 3 gözaltı
Rize’de kamyon dereye yuvarlandı, sürücü ağır yaralandıRize’de kamyon dereye yuvarlandı, sürücü ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Hadise konser kıyafetiyle yürek hoplattı!

Cumhurbaşkanının sözleri tansiyonu yeniden yükseltti!

Cumhurbaşkanının sözleri tansiyonu yeniden yükseltti!

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

Ibrahimovic sürprizi! İşte yeni takımı

Ibrahimovic sürprizi! İşte yeni takımı

Erdoğan yıllarca eleştirmişti! ABD'li isimden şaşırtan açıklama!

Erdoğan yıllarca eleştirmişti! ABD'li isimden şaşırtan açıklama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van, Hakkari ve Şırnak'ta Kıran-6 operasyonu başlatıldı

Van, Hakkari ve Şırnak'ta Kıran-6 operasyonu başlatıldı

Bir babanın en zor anı... Gözyaşlarına boğuldu

Görür görmez yıkıldı...

Çanakkale'de 70 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de 70 kaçak göçmen yakalandı

Elazığ'da korkunç kaza! Tren otomobile çarptı: 3 yaralı

Elazığ'da korkunç kaza! Tren otomobile çarptı: 3 yaralı

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği

4 belediyeye kayyum atandı

Dört belediyeye operasyon! Kayyum atandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.