"Bölgesel egzersizler hastayı ameliyata hazırlıyor"

İSTANBUL, (DHA) - DİZ kireçlenmesi yaşayan hastalara yapılan diz protezi cerrahisinde, cerrahi işlem öncesi ve sonrasında rehabilitasyon uygulamasının önemine değinen Fizyoterapist Çağıl Ertürk, "Cerrahi işlem öncesi hastaya verilen bölgesel egzersizler ve solunum egzersizleri, hastayı ameliyata hazırlıyor ve operasyon sonrasında hastanın günlük yaşam aktivitelerini bağımsız olarak sürdürme süresini oldukça azaltıyor" dedi.
Diz kireçlenmesi konusunda sıkıntı yaşayan ve diz protezi ile hayatına devam eden hastalar için kasları güçlendirecek egzersizlerin yapılması büyük önem taşıyor. Doktorların ve hastaların bu konuda yeterince bilinçli olmadığına değinen İstanbul Gelişim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğr. Gör. Fizyoterapist Çağıl Ertürk, ameliyattan önce yapılan egzersizlerin hastayı ameliyata hazırladığını ifade etti. Ameliyattan sonra da gerekli egzersizler yapılmaz ise dizin bükülme açısının sınırlı olacağını ve ikinci bir ameliyatın gerekebileceğini anlattı.
Fizyoterapistlerin cerrahi öncesi hastalarla bir araya gelme oranının oldukça düşük olduğunu ifade eden Fizyoterapist Ertürk, “Hasta ile görüşüp uygun egzersiz planlaması yapılması gerekiyor. Cerrahi işlem öncesi hastaya verilen bölgesel egzersizler ve solunum egzersizleri, hastayı ameliyata hazırlıyor ve operasyon sonrasında hastanın günlük yaşam aktivitelerini bağımsız olarak sürdürme süresini oldukça azaltıyor. Bu anlamda bilinçlenmeli ve cerrahi öncesi dönemde bir fizyoterapist ile görüşüp kişisel değerlendirme yapılarak uygun egzersiz planlamasına gidilmeli” diye konuştu.
“REHABİLİTASYONA ERKEN BAŞLANMALI”
Rehabilitasyona, operasyondan sonraki gün başlanması gerektiğinin altını çizen Fizyoterapist Ertürk, şunları söyledi:
"Cerrahi ya da travma sonrasında rehabilitasyon programına ne kadar önce başlanırsa alınacak sonuç o kadar olumlu olacaktır. Aksi takdirde sonraki dönemde dizin bükülme açısı oldukça sınırlı olacaktır ve bunu tekrar düzenlemek adına ikinci operasyona gidilme ihtimali doğar. Böyle bir durumu yaşamamak adına operasyonun birinci gününden itibaren bir fizyoterapist eşliğinde kişisel değerlendirme yapılıp kişiye özgü uygun egzersizler planlanmalı ve sadece diz ile ilgili kaslar değil, ayak bileği, diz ve kalça eklemini kapsayan bütün kaslar egzersiz programına hastanın yapabilme durumu göz önünde bulundurularak dahil edilmelidir. Hastanın cerrahi olmayan tarafı da kas kuvvet ve fonksiyonellik açısından değerlendirilmeli ve tedaviye dahil edilmelidir."
EV EGZERSİZİ ÖNEMLİ
Hastalara taburcu olduktan sonra ev egzersiz programı verilmesi gerektiğini de belirten Fizyoterapist Ertürk, “Egzersizler günde 2 kez yapılmalı. Her bir hareket 10
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