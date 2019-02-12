"Bölgesel egzersizler hastayı ameliyata hazırlıyor"

İSTANBUL, (DHA) - DİZ kireçlenmesi yaşayan hastalara yapılan diz protezi cerrahisinde, cerrahi işlem öncesi ve sonrasında rehabilitasyon uygulamasının önemine değinen Fizyoterapist Çağıl Ertürk, "Cerrahi işlem öncesi hastaya verilen bölgesel egzersizler ve solunum egzersizleri, hastayı ameliyata hazırlıyor ve operasyon sonrasında hastanın günlük yaşam aktivitelerini bağımsız olarak sürdürme süresini oldukça azaltıyor" dedi.

Diz kireçlenmesi konusunda sıkıntı yaşayan ve diz protezi ile hayatına devam eden hastalar için kasları güçlendirecek egzersizlerin yapılması büyük önem taşıyor. Doktorların ve hastaların bu konuda yeterince bilinçli olmadığına değinen İstanbul Gelişim Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğr. Gör. Fizyoterapist Çağıl Ertürk, ameliyattan önce yapılan egzersizlerin hastayı ameliyata hazırladığını ifade etti. Ameliyattan sonra da gerekli egzersizler yapılmaz ise dizin bükülme açısının sınırlı olacağını ve ikinci bir ameliyatın gerekebileceğini anlattı.

Fizyoterapistlerin cerrahi öncesi hastalarla bir araya gelme oranının oldukça düşük olduğunu ifade eden Fizyoterapist Ertürk, “Hasta ile görüşüp uygun egzersiz planlaması yapılması gerekiyor. Cerrahi işlem öncesi hastaya verilen bölgesel egzersizler ve solunum egzersizleri, hastayı ameliyata hazırlıyor ve operasyon sonrasında hastanın günlük yaşam aktivitelerini bağımsız olarak sürdürme süresini oldukça azaltıyor. Bu anlamda bilinçlenmeli ve cerrahi öncesi dönemde bir fizyoterapist ile görüşüp kişisel değerlendirme yapılarak uygun egzersiz planlamasına gidilmeli” diye konuştu.