HABER

Bölgesel ısınma Karadeniz’de balık türünü ve bolluğunu tehdit ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 10:16 | Son Güncelleme

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof.

Bölgesel ısınma Karadeniz’de balık türünü ve bolluğunu tehdit ediyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, aşırı avlanma ve kirlilikten sonra Karadeniz balıkçılığının iklim değişikliği tehdidi altında kaldığını belirterek, “Bölgesel ısınma bir yandan karada aşırı yaz yağmurları ve taşkınlara neden olurken, öte yandan ısınarak deniz suyu bileşimi bozulan Karadeniz’de balıkçılık olumsuz etkilenmektedir” dedi.
Ekosistemin bozulması nedeniyle son yıllarda balıkçılığın önemli bir şekilde gerilediğini kaydeden Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, “Son yapılan araştırmalara göre küresel ısınmadan dolayı tüm okyanuslarda, 1930-2010 tarihleri arasında, balık bolluğu ortalama yüzde 4,1 oranında azalmıştır. Ancak, jeolojik olarak Karadeniz’e benzerliği olan Japon Denizinde bölgesel ısınmadan dolayı balık bolluğu ve türündeki azalma son 80 yılda yüzde 35’e ulaşmıştır. Öte yandan ısınan okyanuslar sadece balıkları değil onların beslenme kaynaklarını da yok ediyor. Okyanusların tahminlerden daha fazla ısınması, kirlenmesi ve aşırı avlanma gelecek birkaç on yıl içinde evrensel boyutta balık bolluğunda çok daha önemli azalmalara neden olabilecektir. Balık, Doğu Asya ülkelerindeki düşük gelirli halk için önemli bir protein kaynağıdır. Ancak ekosistemin bozulması nedeniyle bu bölgelerde de son yıllarda balıkçılık önemli bir şekilde gerilemiştir” dedi.

“Karadeniz’in ısınması okyanuslar için rol modeldir”
Isıya bağlı olarak yapısı ve ekolojisi bozulan Karadeniz’de balık bolluğu ve türünde de azalmaların olabileceğinin bilim adamlarının ortak görüşü olduğunu vurgulayan Bektaş, “Küresel ısınmanın okyanuslar üzerindeki günümüzde ve gelecekteki etkisinin nasıl ve ne kadar olacağını anlayabilmek için bilim dünyası daha küçük boyuttaki Karadeniz’i bir rol model olarak seçmiştir. Bu nedenle son yıllarda Karadeniz’in ısınması ve deniz suyunun özelliğinin değişmesini konu alan yoğun araştırmalar yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Hiç şüphe yok ki ısıya bağlı olarak yapısı ve ekolojisi bozulan Karadeniz’de balık bolluğu ve türünde de azalmaların olabileceği bilim adamlarının ortak görüşüdür. Çünkü canlılar her zaman kendileri için daha uygun yaşam ortamları ararlar ve bu yüzden de göç ederler” şeklinde konuştu.

“Karadeniz’de balıkçılık tehdit altında”
Karadeniz’in deniz suyunun ısı, oksijen ve tuzluluk bakımından üç farklı katmandan oluştuğunu vurgulayan Bektaş, “50 metre derinlikte, 8 derece sıcaklıktaki ara soğuk katman üsteki oksijenli ve daha az tuzlu üst katmanla alttaki oksijensiz ve daha tuzlu alt katman arasında yer alır. Karadeniz Bölgesinde, iklim değişikliği nedeniyle son 25 yıldan bu yana kışların ılıman geçmesi ara soğuk katmanın ısınmasına neden olmuştur. Isınan soğuk ara katman zamanla alttaki oksijensiz ve üstteki oksijenli su katmanları ile karışarak Karadeniz’in kendine özgü deniz suyu özelliği kaybolmaya başlamıştır. Denizdeki yeni yaşam koşullarına kimi balıklar uyum sağlamaya çalışırken kimileri yok olacak kimileri de bulundukları bölgeden daha uygun koşulların olduğu yerlere göç edecektir. Sonuç olarak önümüzdeki yıllarda kirlenme ve aşırı avlanma yanı sıra bölgesel ısınma nedeniyle Karadeniz’de balık türü ve bolluğunda önemli azalmaların görülmesi olağan olabilecektir” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 24. sıraya oturdular! Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyorTürkiye'de 24. sıraya oturdular! Bu lisede okuyanlar yaz tatili yapmıyor
El freni çekilmeyen araç hareket edince önüne geçip eliyle durdurduEl freni çekilmeyen araç hareket edince önüne geçip eliyle durdurdu
Minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar varMinibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devriye gezen polislere silahlı saldırı!

Devriye gezen polislere silahlı saldırı!

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

G.Saray'a olay gönderme!

G.Saray'a olay gönderme!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Dişini çektirdikten sonra gözünü kaybetti' iddiası

Dişini çektirmek için hastaneye gitti! Gözünü kaybetti

Adana'da gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

Adana'da gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

İlk derece amirlik sınav sonuçları açıklandı

Merakla bekleniyordu! Açıklandı

Ümraniye'de minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Minibüs ile otomobil çarpıştı! Yaralılar var

Adıyaman'da 5 hektarlık alandan milyonlarca fosil çıktı

Milyonlarcası var! Adıyaman'da şaşırtan keşif

Zonguldak'ta bir mahallenin 'kamyon' isyanı!

Bir mahalle ayağa kalktı! Yolu kapattılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.