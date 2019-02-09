Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Yürütme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Naci Gündoğan, Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi'ne dahil olan üniversitelerin bir kısmının eğitim, bir kısmının araştırma, bir kısmının ise bölgesel kalkınma alanlarında Türkiye'ye katkı sağlayacağını belirtti.

"Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması Projesi" kapsamında, programa dahil olan üniversiteler, Düzce Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi.

Rektörlük Çalıştay Salonu'ndaki toplantıda konuşan Prof. Dr. Gündoğan, proje çerçevesinde desteklenen üniversitelerin, faaliyet performanslarının izlenmesi ve tecrübe paylaşımı için planlanan toplantının ilkine ev sahipliği yapan Düzce Üniversitesine teşekkür etti.

Yükseköğretim sisteminde birçok yenilikçi uygulamayı hayata geçirdiklerini ifade eden Prof. Dr. Naci Gündoğan, şöyle konuştu:

"Eğitim öğretimde kalite ve çeşitlilik açısından bölgesel kalkınma önemli. Proje ile üniversiteler, eğitim öğretim ve araştırma dışında bulunduğu bölgenin potansiyelini etkin kullanma, bölgenin ihtiyaç duyacağı insan kaynağını değerlendirme gibi olanaklar sağlayacak. Projeye dahil olan üniversitelerin bir kısmı eğitim, bir kısmı araştırma, bir kısmı ise bölgesel kalkınma alanlarında ülkemize katkı sağlayacak."