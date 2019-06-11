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Bölgesel Kürt Yönetimi'nin Yeni Başbakanı Mesrur Barzani

11.06.2019 16:52 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Meclisi, oy çokluğuyla yeni Başkan Neçirvan Barzani’nin kuzeni Mesrur Barzani'yi Başbakan olarak seçti.

Bölgesel Kürt Yönetimi'nin Yeni Başbakanı Mesrur Barzani

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi IKBY Meclisi, oy çokluğuyla yeni Başkan Neçirvan Barzani’nin kuzeni Mesrur Barzani'yi Başbakan olarak seçti.

Neçirvan Barzani’nin dün yemin ederek göreve başlamasının ardından, bugün de bölgesel meclis, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) adayı Mesrur Barzani’yi yeni hükümeti kurması için görevlendirdi.

Eski Başkan ve KDP lideri Mesut Barzani’nin de oğlu olan Mesrur Barzani, 111 üyeli Meclis’te oylamaya katılan 97 vekilden 87’sinin oyunu aldı. Yeni Nesil Hareketi ile Kürdistan İslami Birlik Partisi oylamayı boykot ederken, Kürdistan Yurtseverler Birliği, Goran (Değişim) Hareketi, Türkmen ve Hristiyan milletvekilleri Mesrur Barzani lehine oy verdi.

IKBY Güvenlik Ajansı Müsteşarlığı görevini yürüten Mesrur Barzani dün Erbil’de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya gelmişti. Çavuşoğlu, Neçirvan Barzani’nin yemin törenine katılmak için Erbil’e gitmişti.

2003’te ABD’nin Irak’ı işgali ve Saddam Hüseyin’in devrilmesi sonrası kurulan yarı özerk Kürt bölgesini, Barzani aşiretinin Kürtdistan Demokratik Partisi (KDP) yönetiyor. Barzaniler bölgede iktidarı rakipleri Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) ile paylaşıyor. Mesrur Barzani’nin 30 gün içinde hükümet kurması gerekiyor. Ancak KDP ile KYP arasında bölgesel atamalarla ilgili anlaşmazlıkların artması, Mesrur Barzani’nin karşılaşacağı ilk zorluk.

Bazı muhalefet partileri, KDP ve KYB’nin bölge siyasetindeki üstünlüklerini kendi aşiretlerini zenginleştirmek için kullandıklarını savunuyor.

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