Bölgesel saç dökülmelerinde protez saç uygulanır mı?

Saç, estetik görünüm açısından kadın erkek herkesin en önem verdiği parçasıdır. Ancak zaman içinde kadın erkek herkes er ya da geç saç dökülmesi ve seyrelmesi yaşamaktadır. Saç dökülmesi tüm kafa derisini kapsayabilirken saç kıran gibi bazı sebeplerden bölgesel olarak da yaşanabilmektedir. Bu durumda kişiye özel tasarımla bölgesel saç protezi de uygulanabilmektedir.

Saç protezi cerrahi yöntemlere gerek kalmadan ya da cerrahi yöntemler ile istenilen sonuçlara ulaşılamaması durumunda uygulanan ve doğal saç konforu sunan kozmetik bir uygulamadır.

Doğal saçlardan üretilen saç protezleri, kişinin ihtiyacına göre komple ya da bölgesel olarak sabitlenerek uygulanmaktadır. Kullanımı ise doğal saçtan farksızdır. Saç protezlerinin rengine, şekline ve uzunluğuna kişinin var olan saçına ve isteğine göre karar verilir. Protezler su ve hava geçirgenliği sayesinde oldukça güvenilir ve sağlıklı bir kullanım imkanı sunar.

Bölgesel saç dökülmelerinde protez saç uygulaması

Protez saç, dökülen bölgeye göre değişik büyüklüklerde üretilebilmektedir. Kişinin ihtiyacına komple kullanılabildiği gibi bölgesel olarak da uygulanabilmektedir. Tamamen doğal saçtan yapılan ve su ile hava geçirgenliğine sahip saç protezi kadın, erkek, genç veya yaşlı herkes tarafından sağlıklı ve güvenli bir şekilde kullanılabilmektedir. Böylece bölgesel saç dökülmesi, saç seyrelmesi ya da kellik sorunu yaşayan kişiler, doğal insan saçından ve kendilerine uygun şekilde üretilen saç protezleri ile estetik bir görünüme kavuşabiliyorlar. Bu sayede daha özgüvenli hissedebiliyorlar.