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Bölgesel saç dökülmelerinde protez saç uygulanır mı?

SAĞLIK HABERLERİ  | 11.09.2020 15:00 | Son Güncelleme

Protez saç uygulaması çeşitli nedenlerle yaşanan saç dökülmelerinde kullanılan bir uygulama olarak biliniyor. Protez saçın bölgesel dökülmelerde de kullanılabilen bir yöntem olup olmadığı ise herkes tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Protez Saç Uzmanı Kadir Kanıkara, bakın konuyla ilgili neler söylüyor...

Bölgesel saç dökülmelerinde protez saç uygulanır mı?

Saç, estetik görünüm açısından kadın erkek herkesin en önem verdiği parçasıdır. Ancak zaman içinde kadın erkek herkes er ya da geç saç dökülmesi ve seyrelmesi yaşamaktadır. Saç dökülmesi tüm kafa derisini kapsayabilirken saç kıran gibi bazı sebeplerden bölgesel olarak da yaşanabilmektedir. Bu durumda kişiye özel tasarımla bölgesel saç protezi de uygulanabilmektedir.

Saç protezi cerrahi yöntemlere gerek kalmadan ya da cerrahi yöntemler ile istenilen sonuçlara ulaşılamaması durumunda uygulanan ve doğal saç konforu sunan kozmetik bir uygulamadır.

Doğal saçlardan üretilen saç protezleri, kişinin ihtiyacına göre komple ya da bölgesel olarak sabitlenerek uygulanmaktadır. Kullanımı ise doğal saçtan farksızdır. Saç protezlerinin rengine, şekline ve uzunluğuna kişinin var olan saçına ve isteğine göre karar verilir. Protezler su ve hava geçirgenliği sayesinde oldukça güvenilir ve sağlıklı bir kullanım imkanı sunar.
Bölgesel saç dökülmelerinde protez saç uygulaması

Protez saç, dökülen bölgeye göre değişik büyüklüklerde üretilebilmektedir. Kişinin ihtiyacına komple kullanılabildiği gibi bölgesel olarak da uygulanabilmektedir. Tamamen doğal saçtan yapılan ve su ile hava geçirgenliğine sahip saç protezi kadın, erkek, genç veya yaşlı herkes tarafından sağlıklı ve güvenli bir şekilde kullanılabilmektedir. Böylece bölgesel saç dökülmesi, saç seyrelmesi ya da kellik sorunu yaşayan kişiler, doğal insan saçından ve kendilerine uygun şekilde üretilen saç protezleri ile estetik bir görünüme kavuşabiliyorlar. Bu sayede daha özgüvenli hissedebiliyorlar.

Saç protezi, saç dökülmesi sorunu yaşayan veya seyrek saça sahip kişilerin tercih ettiği bir uygulamadır. Aynı zamanda saç protezi uygulaması, kişilerin saç modellerini belirleyebildiği bir doğal bir saç çözümdür. Saç protezi sayesinde saç dökülmesi sorunundan kurtulup, sosyal hayata kalınan yerden devam edilebilir. Saç protezi ile yeni saçlara sahip olunurken doğal saç gibi hareket edilebilir.

Bölgesel olarak dökülen alana göre ölçülerek hazırlanan protez yerleştirilerek sabitlenir. Protez saç tasarlanırken saçın var olan kısmıyla uyumlu olacak şekilde saç rengi ve saç teli özelliklerine de karar verilir. Protez yerleştirildikten sonra saçla uyumlu hale getirilmek için kesilerek şekillendirilir. Son haline getirildikten sonra doğal saç gibi kullanılabilir.

Saç protezinde, saçların ömrü kullanılan ürünün tipine göre değişmektedir. Saç protezinin ömrü kişinin saç protez bakımına gösterdiği özene göre değişiklik göstermektedir. Kişinin gösterdiği özene göre protezin ömrü 1 -1,5 yıl ile 4-5 yıl arasında değişiklik göstermektedir. Saç protezi saç dökülmesi problemi yaşayanlar için sağlıklı ve konforlu kozmetik seçenekler arasında yer almaktadır.

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