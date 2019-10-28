Bölgesel Sorunların Gölgesinde Türk-Amerikan İlişkileri

ABD’deki düşünce kuruluşu Dış İlişkiler Konseyi’nde (CFR) “Türk Amerikan ilişkileri- İki NATO Müttefikinin Değişen Doğası” konulu bir panel düzenlendi.

Dış İlişkiler Konseyi’nden Henri Barkey, Senatör Keanne Shaheen’in Kıdemli Danışmanı ve Senato NATO Gözlem Grubu Başkanı Naz Durakoğlu ile Ortadoğu Enstitüsü Türkiye Programı Kurucusu Gönül Tol, Türk-Amerikan ilişkilerinin bölgesel sorunlardan nasıl etkilendiğine ve Türkiye’nin komşusu Suriye’de yaşanan gelişmelerin iki ülke ilişkilerini nasıl şekillendirdiğini ele aldı.

Panelde, Ankara’nın Rusya’dan S-400 satın almasının ardından, Türkiye’nin NATO üyeliğinden çıkarılmasına yönelik yükselen seslere değinildi. Ortak görüş Türkiye’nin üye olarak kalmasının ülkenin çıkarına olduğu yönünde oldu.

Henri Barkey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pragmatist olduğunu savunarak, NATO’nun Türkiye için kritik bir önemi olduğunu söyledi. Erdoğan’ın Türkiye’yi dünyanın en önemli aktörlerinden biri yapmak istediğine dikkat çeken Barkey, NATO üyesi olmayan bir Türkiye’nin zayıf olacağını, Erdoğan’ın da bunun farkında olduğunu söyledi. S-400 satın alınmasını bir kumar olarak değerlendiren Barkey, “ Ne kadar ileri gidebileceğini görmek istedi” yorumunu yaptı.