Bölgesel yağlanmanın nedenleri ve çözümü nedir?

Bölgesel yağlanma nasıl giderilir sorusu akıllara takılabilir. Çeşitli nedenlerle genel olarak metabolizmanın yavaşlaması ve hareketsiz yaşam tarzıyla kolayca ortaya çıkan bölgesel yağlanma sorunu çoğumuzun kabusu olabilir. Ağırlıklı olarak göbek, kalça ve basen bölgesinde görülen yağlanma birçok sebepten kaynaklanabilir. Oluşan yağ birikimi, genetik etkenlere bağlı olabileceği gibi, doğumdan, hareketsizlikten veya beslenme alışkanlıklarından da ileri gelebilir.
Bölgesel yağlanmada iki tür öne çıkar. Bunlar, elma tipi ve armut tipi yağlanmadır. Elma tipi bel ve çevresinde yoğunlaşırken, armut tipi yağlanma vücudun orta ve alt kısmına doğru yönelir. Erkeklerde daha çok elma tipi, kadınlarda ise armut tipi yağlanma görülür. Menopoz döneminde ve sonrasında da kadınlarda bel çevresinde birikim yoğunlaşır. Ne yazık ki, bu bölgede oluşan yağlanma iç hastalıkları bakımından risk taşır. Kalp rahatsızlıkları ve tip 2 diyabet bu sorunla birlikte düşünülür.
Bölgesel yağlanmanın sebepleri incelendiğinde bunların türlere göre farklılık gösterebildiği anlaşılır. Bel çevresindeki yağ birikimi hormonal sebeplerle ortaya çıkabilir. Pankreastan yayılan insülin hormonu glikoz olarak bilinen kandaki şekerin hücrelere girişini kolaylaştırır. Ancak insülin direnci durumunda bu giriş zorlaşır ve pankreas daha fazla insülin salgılar. Bu durumda, kişi daha fazla yemek yemek ister ve bu kısır döngü neticesinde bel bölgesinde yağlanma meydana gelir. Ne yazık ki, insülin direncinin ilerlediği aşama tip 2 diyabet olduğundan bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekir.
Armut türü yağlanma ise daha çok basen bölgesinde görülür. Birikim östrojen hormonuyla ilgili dengesizliklerden de oluşabilir. Kadınlarda koruyucu etkiye sahip östrojen hormonunun azalma gösterdiği menopoz döneminde ise bel çevresinde yağlanmada artış olur. Kalp damar sağlığı açısından da büyük önem taşır. Evde mezurayla rahatlıkla yapabileceğiniz ölçümlerle kontrol sağlayabilirsiniz. Bel çevresinde kadınlar için 80, erkekler için ise 90 cm üzeri bir sonuç çıkarsa kritik eşik aşılmış demektir. Aynı ölçüm kadınlarda 88, erkeklerde 102 cm üzerinde olursa bu durum kronik sağlık sorunlarına işaret eder.
Bölgesel yağlanma nasıl giderilir sorusunun cevabı ilk olarak beslenme düzenine dikkat etmektir. Karbonhidrat ciddi bir enerji kaynağıdır ve karbonhidrat tüketimini sınırlamak büyük önem taşır. Zira, gereğinden yüksek oranda tüketilirse açığa çıkan fazla enerji yağ olarak vücutta depolanır. Bu nedenle küçük porsiyonlarla yemek, katı yağlar ile ambalajlı ürünleri tüketmemek, öğün atlamamaya özen göstermek, stresten uzak kalmak ve sağlıklı bir uyku düzenine sahip olmak özellikle bel bölgesinde yağ birikimiyle mücadele için en faydalı alışkanlıklardır. Bölgesel yağlanmaya çözüm öncelikle metabolizma hızını artırmak ile mümkün olur. Yağ oranı düşük gıdaları tercih etmeniz çok yararlı olur. Örneğin yoğurt etkili bir yağ yakıcıdır.
İçerdiği kalsiyum da oldukça faydalıdır ve günde 2-3 porsiyon yoğurt tüketebilirsiniz. Özellikle, bel bölgesindeki yağlanma için yararlı etkileri vardır. Liften zengin besinler, kan şekeri dengesinde etkili olur ve uzun süren tokluk hissi bakımından avantajlıdır. Dolayısıyla, sebze meyve bol tüketilmelidir. Günde iki bardak yeşil çay da fazla kilolarla mücadelede etkilidir. Her vücut farklı özellikler taşıdığı için ihtiyaç duyulan besin grubu ve miktarının sağlıklı bir şekilde belirlenmesi için bir diyetisyenle program yapmak çok etkili olabilir. Düzenli egzersiz ise genel sağlığımız açısından çok yararlı olduğu gibi bölgesel yağlanma karşısında alınabilecek en önemli tedbirlerden biridir.
Düzenli olarak spor yapmanın insan sağlığı açısından faydaları bilinmektedir. Bölgesel yağ birikiminin çözümünün de önemli bir dayanağını düzenli egzersiz oluşturur. Bir uzman gözetiminde spor yapmak veya açık hava sporlarını tercih etmek ideal olsa da evde de yapılabilecek egzersizler vardır. Göbekte bölgesel yağlanma için egzersizler arasında şunlar öne çıkar:
1) Yarım mekik hareketi: Sırt üstü uzanın ve dizlerinizi hafifçe bükün. Ayak tabanınız yere basmış olarak kollarınızı başınızın arkasında birleştirin. Bunun yerine, çapraz bir şekilde göğsünüzde de birleştirebilirsiniz. Bu pozisyonda doğrulmaya çalışarak hedeflediğiniz setleri tamamlayın. Yatma pozisyonunda nefes alırken kalkma pozisyonunda nefes vermelisiniz. Kalktığınız noktada 3-5 saniye kalın. Bu hareketle karın kaslarını çalıştırırsınız.
2)Bisiklet hareketi: Sırt üstü yatmış olarak dizlerinizi 90 derece olacak şekilde kırın. Elleriniz başınızın arkasında olsun. Bu şekilde sağ dirseğinizi sol dizinizle ve sol dirseğinizi sağ dizinizle birleştirmeye çalışarak hareketi sürdürün. Oldukça etkili bir egzersiz olduğunu göreceksiniz.
3)Bacakla Daire Çizme: Sırt üstü yere uzanmış olarak önce sağ bacağınızı 90 derece yukarı kaldırın. Gergin bir şekilde, ayak parmakları da yukarı bakacak şekilde dik tuttuğunuz bacağınızla daireler çizin. 10-60 saniye harekete devam edebilirsiniz. Ardından diğer bacakla hareketi tekrarlayın. Egzersizi daha etkili hale getirmek için ip veya kuşak tipi ya da yaylı egzersiz aletlerinden yararlanabilirsiniz.
4)Kalçayı Yukarı Kaldırma: Kollarınızı yanınızda uzatmış ve parmaklarınızı birleştirmiş olarak avuç içi mindere bakacak şekilde sırt üstü uzanın. Bacaklarınızı birbirine bitişik, gergin ve dik olarak yukarı kaldırın ve bükmemeye özen gösterin. Bacaklarınız yukarıdayken nefes verin, inmişken nefes alın. Egzersiz sırasında boynunuzu ve başınızı sabit tutun.
Beslenme alışkanlıklarınıza dikkat ederek ve evde kendi kendinize yapabileceğiniz basit egzersizlerle hem görünüş olarak sizi rahatsız eden hem de sağlığınızı tehdit eden bölgesel yağlanma sorunundan kurtulabilirsiniz.
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