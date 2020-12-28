Bölgesel yağlanmanın nedenleri ve çözümü nedir?

Bölgesel yağlanma nasıl giderilir sorusu akıllara takılabilir. Çeşitli nedenlerle genel olarak metabolizmanın yavaşlaması ve hareketsiz yaşam tarzıyla kolayca ortaya çıkan bölgesel yağlanma sorunu çoğumuzun kabusu olabilir. Ağırlıklı olarak göbek, kalça ve basen bölgesinde görülen yağlanma birçok sebepten kaynaklanabilir. Oluşan yağ birikimi, genetik etkenlere bağlı olabileceği gibi, doğumdan, hareketsizlikten veya beslenme alışkanlıklarından da ileri gelebilir.

Bölgesel Yağlanma Türleri

Bölgesel yağlanmada iki tür öne çıkar. Bunlar, elma tipi ve armut tipi yağlanmadır. Elma tipi bel ve çevresinde yoğunlaşırken, armut tipi yağlanma vücudun orta ve alt kısmına doğru yönelir. Erkeklerde daha çok elma tipi, kadınlarda ise armut tipi yağlanma görülür. Menopoz döneminde ve sonrasında da kadınlarda bel çevresinde birikim yoğunlaşır. Ne yazık ki, bu bölgede oluşan yağlanma iç hastalıkları bakımından risk taşır. Kalp rahatsızlıkları ve tip 2 diyabet bu sorunla birlikte düşünülür.

Bölgesel yağlanmanın sebepleri incelendiğinde bunların türlere göre farklılık gösterebildiği anlaşılır. Bel çevresindeki yağ birikimi hormonal sebeplerle ortaya çıkabilir. Pankreastan yayılan insülin hormonu glikoz olarak bilinen kandaki şekerin hücrelere girişini kolaylaştırır. Ancak insülin direnci durumunda bu giriş zorlaşır ve pankreas daha fazla insülin salgılar. Bu durumda, kişi daha fazla yemek yemek ister ve bu kısır döngü neticesinde bel bölgesinde yağlanma meydana gelir. Ne yazık ki, insülin direncinin ilerlediği aşama tip 2 diyabet olduğundan bu sorunun bir an önce çözülmesi gerekir.

Armut türü yağlanma ise daha çok basen bölgesinde görülür. Birikim östrojen hormonuyla ilgili dengesizliklerden de oluşabilir. Kadınlarda koruyucu etkiye sahip östrojen hormonunun azalma gösterdiği menopoz döneminde ise bel çevresinde yağlanmada artış olur. Kalp damar sağlığı açısından da büyük önem taşır. Evde mezurayla rahatlıkla yapabileceğiniz ölçümlerle kontrol sağlayabilirsiniz. Bel çevresinde kadınlar için 80, erkekler için ise 90 cm üzeri bir sonuç çıkarsa kritik eşik aşılmış demektir. Aynı ölçüm kadınlarda 88, erkeklerde 102 cm üzerinde olursa bu durum kronik sağlık sorunlarına işaret eder.