Bölgesel zayıflama mümkün mü? Vücut tipinize göre beslenirseniz...

Vücut tipine göre beslenmek bölgesel yağlardan kurtulmak için faydalı bir yöntem. Birçok insanda yağ dokusunun belirli bölgelerde daha fazla olduğuna dikkat çeken Beslenme ve Diyet uzmanı Evnur Saray, bölgesel yağlanmanın elma ve armut tipi olarak 2 farklı tipe ayrıldığını belirtti. Diyetisyen Saray, elma tipi vücuda sahip olanların göbek bölgesinde yağlanma görülürken, basen ve bacak kısmında yağlanma olanların ise armut tipi olduğunu belirtti. Saray, dirençli basen yağları için semizotu, ananas gibi yiyecekleri önerdi.

Beslenme ve Diyet uzmanı Evnur Saray, elma tipi yağlanmanın genellikle, genetik ve beslenme yanlışlıklarından dolayı oluşabildiğini, bununla birlikte karaciğer yağlanması, kalp hastalıkları ve insülin direnci olma ihtimalinin arttığını ifade ederken, armut tipi yağlanmanın ise genetik, hormonal bozukluklar, beslenme yanlışlıkları ve az fiziksel aktiviteden dolayı oluşabildiğini söyledi.

VÜCUT TİPİNE GÖRE BESLENME

Her vücut tipinin farklı yöntemlerle bölgesel kilo vermesinin mümkün olduğunu söyleyen Emsey Hospital Beslenme ve Diyet uzmanı Evnur Saray, elma tipi bir vücuda sahip olan kişilerin kalorisi yüksek besinlerden, beyaz un, şeker ve hamur işlerinden uzak durması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi: “Kesinlikle ara öğün yapmalıyız. Az az, sık sık beslendiğimizde kan şekerini dengede tutup, metabolizmamızı hızlandırmaya destek olacaktır. Yapılan araştırmalarda ara öğün yapan ve beslenmedeki lifi arttıran kişilerde, karın bölgesinde incelme olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca karın bölgesine uygun yapılan fiziksel aktivitelerle de desteklemeliyiz. Yağlanmanın azalmasında beslenmenin rolü yüzde 70 iken, fiziksel aktivitenin rolü yüzde 30”