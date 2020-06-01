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Bölgesel zayıflama mümkün mü? Vücut tipinize göre beslenirseniz...

SAĞLIK HABERLERİ  | 01.06.2020 12:02 | Son Güncelleme

Tercih edilen besinlerin vücut tipine göre seçilmesiyle bölgesel zayıflamanın mümkün olabileceğini söyleyen Beslenme ve Diyet uzmanı Evnur Saray, bel bölgesinde zayıflama için ayrı, basen bölgesindeki zayıflama için ayrı bir beslenme yöntemi benimsenmesi gerektiğini söyledi. Armut tipi vücut için basen ve bacak kısmından yağ kaybetmenin önemli olduğunu vurgulayan Saray, elma tipi vücut için göbek bölgesindeki yağlanmadan kurtulmanın önemli olduğunu söyledi. Peki bu ayrım nasıl olacak?İşte cevabı

Bölgesel zayıflama mümkün mü? Vücut tipinize göre beslenirseniz...

Vücut tipine göre beslenmek bölgesel yağlardan kurtulmak için faydalı bir yöntem. Birçok insanda yağ dokusunun belirli bölgelerde daha fazla olduğuna dikkat çeken Beslenme ve Diyet uzmanı Evnur Saray, bölgesel yağlanmanın elma ve armut tipi olarak 2 farklı tipe ayrıldığını belirtti. Diyetisyen Saray, elma tipi vücuda sahip olanların göbek bölgesinde yağlanma görülürken, basen ve bacak kısmında yağlanma olanların ise armut tipi olduğunu belirtti. Saray, dirençli basen yağları için semizotu, ananas gibi yiyecekleri önerdi.

Beslenme ve Diyet uzmanı Evnur Saray, elma tipi yağlanmanın genellikle, genetik ve beslenme yanlışlıklarından dolayı oluşabildiğini, bununla birlikte karaciğer yağlanması, kalp hastalıkları ve insülin direnci olma ihtimalinin arttığını ifade ederken, armut tipi yağlanmanın ise genetik, hormonal bozukluklar, beslenme yanlışlıkları ve az fiziksel aktiviteden dolayı oluşabildiğini söyledi.

VÜCUT TİPİNE GÖRE BESLENME

Her vücut tipinin farklı yöntemlerle bölgesel kilo vermesinin mümkün olduğunu söyleyen Emsey Hospital Beslenme ve Diyet uzmanı Evnur Saray, elma tipi bir vücuda sahip olan kişilerin kalorisi yüksek besinlerden, beyaz un, şeker ve hamur işlerinden uzak durması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi: “Kesinlikle ara öğün yapmalıyız. Az az, sık sık beslendiğimizde kan şekerini dengede tutup, metabolizmamızı hızlandırmaya destek olacaktır. Yapılan araştırmalarda ara öğün yapan ve beslenmedeki lifi arttıran kişilerde, karın bölgesinde incelme olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca karın bölgesine uygun yapılan fiziksel aktivitelerle de desteklemeliyiz. Yağlanmanın azalmasında beslenmenin rolü yüzde 70 iken, fiziksel aktivitenin rolü yüzde 30”

Armut tipi bir vücuda sahip kişilerin, elma tipi vücuda sahip kişilere oranla daha şanslı olduğunu belirten Dyt, Evnur Saray püf noktasının günlük alınan besinlerin yağ oranını azaltmalı, lif oranı artmalı, su tüketimine dikkat edilmeli, düzenli fiziksel aktivite yapmalarının önemli olduğunu söyledi.

“SEMİZOTU, ANANAS BASEN BÖLGESİNDEKİ YAĞLARA ETKİLİ”

Bölgesel zayıflamada beslenmenin önemli olduğunu vurgulayan Saray, ara öğünlerde bol posa, yeşil çay, yoğurt, badem, kefir, çilek tüketmenin bölgesel zayıflamada, özellikle karın bölgesindeki yağlanmaya iyi gelen besinler olduğunu söyledi.Saray, basen ve bacak bölgesindeki yağlanmaya iyi gelecek besinler içinde ananas, bamya, semizotu, kiraz sapı, zerdeçal, patlıcan tüketmenin etkili olabileceğini aktardı.

ÇAY TARİFİ

Saray, zayıflama sürecinde en inatçı bölgelerden biri olan basen bölgesini eriten çay için de şu tarifi verdi:

"1 tutam kiraz sapı
Kabuklarıyla ince bir şekilde doğranmış 3-4 dilim ananas (kabuk fazla, ananası az olacak şekilde)
3-4 dilim taze zencefil
1 poşet beyaz çay
Hepsi kaynadıktan sonra en son beyaz çay eklenir ve demlemeye bırakılır"

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