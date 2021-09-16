Bölgeye girişler yasaklandı! Yol yapım çalışmasında bulundu: Tam 2 bin yıllık

Fatsa Belediyesine bağlı ekiplerinin ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi’ndeki yol yapım çalışmaları sırasında kepçe operatörü beton bir tabaka fark etti.

2 BİN YIL ÖNCESİNE DAYANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Çalışmayı durduran ekipler, bölgede inceleme yaptı. Yapılan ilk inceleme sonrası beton tabakanın yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan lahit mezarları olduğu tespit edildi.

DEĞERLİ ZİYNET EŞYALARI VE TARİHİ BULGULAR

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen yetkililer, ilk mezarı açtıklarında içerisinde insan kemik kalıntıları ile değerli ziynet eşyaları ve çeşitli tarihi bulgulara rastladı.

GİRİŞLER YASAKLANDI

Ekipler, güvenlik şeridiyle kontrol altına aldıkları bölgeye girişleri yasakladı.

Öte yandan, mezarların bulunduğu alanın yaklaşık 100 metre uzağında manastır olduğu, yıllar önce kendiliğinden yıkıldığı öğrenildi. (DHA)





