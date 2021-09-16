HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Bölgeye girişler yasaklandı! Yol yapım çalışmasında bulundu: Tam 2 bin yıllık

Bölgeye girişler yasaklandı! Yol yapım çalışmasında bulundu: Tam 2 bin yıllık

16.09.2021 21:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, yol genişletme çalışmaları sırasında 2 bin yıllık olduğu değerlendirilen lahit mezarları ile içerisinde ziynet eşyaları bulundu.

Bölgeye girişler yasaklandı! Yol yapım çalışmasında bulundu: Tam 2 bin yıllık

Fatsa Belediyesine bağlı ekiplerinin ilçeye bağlı Kurtuluş Mahallesi’ndeki yol yapım çalışmaları sırasında kepçe operatörü beton bir tabaka fark etti.

Adıyaman'da yeni keşif! Roma dönemine ait birbirinden farklı 60 aile mezarlığı bulunduAdıyaman'da yeni keşif! Roma dönemine ait birbirinden farklı 60 aile mezarlığı bulundu

2 BİN YIL ÖNCESİNE DAYANDIĞI TESPİT EDİLDİ

Çalışmayı durduran ekipler, bölgede inceleme yaptı. Yapılan ilk inceleme sonrası beton tabakanın yaklaşık 2 bin yıl öncesine dayanan lahit mezarları olduğu tespit edildi.

DEĞERLİ ZİYNET EŞYALARI VE TARİHİ BULGULAR

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen yetkililer, ilk mezarı açtıklarında içerisinde insan kemik kalıntıları ile değerli ziynet eşyaları ve çeşitli tarihi bulgulara rastladı.

GİRİŞLER YASAKLANDI

Ekipler, güvenlik şeridiyle kontrol altına aldıkları bölgeye girişleri yasakladı.
Öte yandan, mezarların bulunduğu alanın yaklaşık 100 metre uzağında manastır olduğu, yıllar önce kendiliğinden yıkıldığı öğrenildi. (DHA)

Defineciler kaya mezarları talan etti! Mezarları boşaltıp kapaklarını çaldılarDefineciler kaya mezarları talan etti! Mezarları boşaltıp kapaklarını çaldılar

e90dca45f418cada49af8e278af1eebf

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tavuklarına musallat olan yırtıcı kuşu eliyle yakaladıTavuklarına musallat olan yırtıcı kuşu eliyle yakaladı
Sopalarla saldırdılar! Çocukların kavgası meydan savaşına dönüştü Sopalarla saldırdılar! Çocukların kavgası meydan savaşına dönüştü
Küçük bir detay, altınlarına kavuşturduKüçük bir detay, altınlarına kavuşturdu
Anahtar Kelimeler:
Ordu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Öğrencilerin fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Öğrencilerin fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu

Türkiye'de ilk kez açıklandı: Coronavac olanlarda 7,5 kat, Biontech olanlarda 106 kat arttı

Türkiye'de ilk kez açıklandı: Coronavac olanlarda 7,5 kat, Biontech olanlarda 106 kat arttı

Günlük 300 liraya eleman bulamıyor!

Günlük 300 liraya eleman bulamıyor!

Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü! Annesi sinir krizi geçirdi

Boşanmak isteyen eşini av tüfeğiyle öldürdü! Annesi sinir krizi geçirdi

Sağlık Bakanı Koca, vaka haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, vaka haritasını paylaştı

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Cinsel ilişki için gitti, trans olduğunu öğrenince...

Cinsel ilişki için gitti, trans olduğunu öğrenince...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tosuncuk'tan 4 sayfalık yazılı savunma

Tosuncuk'tan 4 sayfalık yazılı savunma

İnsaflı hırsız! Önce parasını çaldı, sonra hesabı ödeyip kaçtı

İnsaflı hırsız! Önce parasını çaldı, sonra hesabı ödeyip kaçtı

Çocuklar arasında yayılıyor! "Salgın olabilir" diyerek uyardı

Çocuklar arasında yayılıyor! "Salgın olabilir" diyerek uyardı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.