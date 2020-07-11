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Bölgeye güvenlik şeridi çekildi! Ekipler altın arıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2020 13:36 | Son Güncelleme

Çorum'un Sungurlu ilçesinde dün gece saatlerinde tarlaya devrilen araçtan etrafa saçıldığı iddia edilen edilen altınların bulunması için çalışma yapılmıştı. Yapılan sayımda altınların eksik olduğunun anlaşılması üzerine aracın kaza yaptığı bölgede yeniden çalışma başlatıldı.

Bölgeye güvenlik şeridi çekildi! Ekipler altın arıyor

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Çorum'daki bir altın üretim firmasına ait otomobil, dün gece saatlerinde Sungurlu-Çorum kara yolunun 5'inci kilometresinde elektrik direğine çarpıktan sonra tarlaya devrildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü ile beraberindeki iki kişi, ambulansla Sungurlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sürücünün araçta altın olduğu ve kazanın ardından etrafa saçıldığı yönünde jandarmaya bilgi vermesi üzerine bölgede arama çalışması yapıldı.

Jandarma ekiplerince güvenlik şeridiyle kapatılan arazide araçtan saçılan külçe altınların bir kısmı, kaza yerindeki jandarma ve itfaiye ekiplerince bulunarak olay yerine gelen şirket yetkililerine teslim edildi.

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YENİDEN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yapılan sayımda altınların eksik olduğunun anlaşılması üzerine aracın kaza yaptığı bölgede yeniden çalışma başlatıldı.

Jandarma ekiplerinin nezaretinde bölgede sürdürülen çalışmada, hem jandarma personeli hem de firma görevlilerince dedektörle altın arandı. Bölgedeki otlar arasında da tırmıklarla arama gerçekleştirildi.

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Altınların çalınmış olma ihtimaline karşı jandarma tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kaza yerine gelen itfaiye ve 112 Acil Servis personelinin yanı sıra kazanın ardından yardıma koşan bazı araç sürücülerinin de Plaka Tanıma Sistemi'nden tespit edilerek bilgilerine başvurulduğu öğrenildi.

Bölgedeki arama çalışmalarının yanı sıra soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

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