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Bolivya 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.11.2019 09:08 | Son Güncelleme

Bolivya’da Evo Morales’in ordunun baskısıyla istifa etmesinin ardından göreve gelen hükümet 11 yıl sonra ABD’ye büyükelçi atadı.

Bolivya 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadı

Bolivya’da geçici devlet başkanı Jeanine Anez yönetimindeki hükümet ABD’ye 11 yıl sonra tekrar büyükelçi atadı. Dışişleri Bakanı Karen Longaric, Bolivya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Oscar Serrate Cuellar'ın ABD büyükelçiliği görevine getirildiğini duyurdu. Oscar Serrate Cuellar'ın görevine başlaması için Bolivya Senatosu'nun atamayı onaması gerekiyor.

Solcu devlet başkanı Evo Morales 2008 yılında ABD’nin Büyükelçisi Philip Goldberg’i ülkenin iç işlerine karıştığı gerekçesiyle sınır dışı etmişti. Morales, büyükelçiyi hükümete karşı gösterileri teşvik etmekle suçlamıştı. Morales ABD’nin Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ve Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın ülkedeki çalışmalarını da sona erdirmişti. Bunun üzerine ABD’nin La Paz’daki ve Bolivya’nın Washington’daki diplomatik temsilciliği maslahatgüzarlık seviyesine düşürülmüştü.

Morales hükümetinden 20 kişi iltica başvurusunda bulundu

20 Ekim tarihindeki devlet başkanlığı seçimlerinde hile yapıldığı suçlaması yöneltilen Morales 10 Kasım tarihinde ordunun baskısıyla istifa etmek zorunda kalmıştı. Morales istifasının ardından Meksika'ya sığınmıştı.

Bolivya Dışişleri Bakanlığı, Morales hükümetinden 20 kişinin Meksika'nın La Paz'daki Büyükelçiliği'ne sığındığını ve Meksika'ya iltica başvurusu yaptığını açıkladı. Eski bakanlardan Juan Ramon Quintana'nın da aralarında olduğu beş kişi hakkında tutuklama kararı olduğu belirtiliyor. Geçici hükümet Quintana'yı halkı kin ve düşmanlığa kışkırtma ve terörizmle suçluyor.

Morales'e de aynı suçlama yöneltilirken Morales taraftarları olan bitenin ülkenin ilk yerli devlet başkanına karşı bir askeri darbe olduğunu savunuyor. ABD Başkanı Donald Trump Bolivya'daki iktidar değişikliğini memnuniyetle karşıladığını açıklamış ve demokrasinin muhafaza edildiğini belirtmişti. Trump Venezuela ve Nikaragua'daki sol hükümetlerin de yakında tarih olmasını ümit ettiğini söylemişti.

AFP, dpa, AP, Reuters/EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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