Bolivya 11 yıl sonra ABD'ye büyükelçi atadı

Solcu devlet başkanı Evo Morales 2008 yılında ABD’nin Büyükelçisi Philip Goldberg’i ülkenin iç işlerine karıştığı gerekçesiyle sınır dışı etmişti. Morales, büyükelçiyi hükümete karşı gösterileri teşvik etmekle suçlamıştı. Morales ABD’nin Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi ve Uluslararası Kalkınma Ajansı’nın ülkedeki çalışmalarını da sona erdirmişti. Bunun üzerine ABD’nin La Paz’daki ve Bolivya’nın Washington’daki diplomatik temsilciliği maslahatgüzarlık seviyesine düşürülmüştü.

Bolivya Dışişleri Bakanlığı, Morales hükümetinden 20 kişinin Meksika'nın La Paz'daki Büyükelçiliği'ne sığındığını ve Meksika'ya iltica başvurusu yaptığını açıkladı. Eski bakanlardan Juan Ramon Quintana'nın da aralarında olduğu beş kişi hakkında tutuklama kararı olduğu belirtiliyor. Geçici hükümet Quintana'yı halkı kin ve düşmanlığa kışkırtma ve terörizmle suçluyor.

Morales'e de aynı suçlama yöneltilirken Morales taraftarları olan bitenin ülkenin ilk yerli devlet başkanına karşı bir askeri darbe olduğunu savunuyor. ABD Başkanı Donald Trump Bolivya'daki iktidar değişikliğini memnuniyetle karşıladığını açıklamış ve demokrasinin muhafaza edildiğini belirtmişti. Trump Venezuela ve Nikaragua'daki sol hükümetlerin de yakında tarih olmasını ümit ettiğini söylemişti.

AFP, dpa, AP, Reuters/EC, JD

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