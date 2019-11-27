Bolivya, 11 yıl sonra ABD’ye büyükelçi atadı

Bolivya, (DHA)- Bolivya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada geçici hükümetin 11 yıl aradan sonra Walter Oscar Serrate’yi ABD Büyükelçiliği görevine atadığını duyurdu.

Bolivya’nın ABD Büyükelçiliği görevine gelen Serrate daha önce ülkenin Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisiydi. Eski devlet başkanı Evo Morales, 2008 yılında ABD'nin Bolivia Büyükeliçisi Philip Goldberg'i ülkenin iç işlerine karıştığı gerekçesiyle sınır etmişti ve karşılıklı olarak diplomatik temsilcilik maslahatgüzarlık seviyesine düşürülmüştü.

