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Bolivya, Amazon ormanları üzerinden uçuşları yasakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.08.2019 11:32 | Son Güncelleme

Bolivya, Amazon yağmur ormanı üzerinden uçuşları yasakladı.Yerel basında çıkan haberlere göre, Bolivya Sivil Havacılık Birimi, Amazon ormanlarında devam eden yangınlar nedeniyle sıkıntı yaşanmaması için bu bölge üzerinden uçuşları yasakladı.Amazon ormanlarındaki yangın söndürme çalışmalarına, ABD’den kiralanan Boeing 747 Supertanker modeli yangın söndürme uçağı ile devam edilirken, yangın nedeniyle Bolivya’daki 744 bin hektar yağmur ormanı ve tarım alanı küle döndü.

Bolivya, Amazon yağmur ormanı üzerinden uçuşları yasakladı.
Yerel basında çıkan haberlere göre, Bolivya Sivil Havacılık Birimi, Amazon ormanlarında devam eden yangınlar nedeniyle sıkıntı yaşanmaması için bu bölge üzerinden uçuşları yasakladı.
Amazon ormanlarındaki yangın söndürme çalışmalarına, ABD’den kiralanan Boeing 747 Supertanker modeli yangın söndürme uçağı ile devam edilirken, yangın nedeniyle Bolivya’daki 744 bin hektar yağmur ormanı ve tarım alanı küle döndü. Yangından bin 817 aile etkilendi. Amazon bölgesindeki yangınlar üç haftadır sürüyor.
Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) tarafından sağlanan uydu verilerine göre, bu yıl orman yangınların zarar verdiği alan 2018’e göre yüzde 82 arttı.
Yaklaşık 70 bin litre su taşıyabilen Boeing 747 Supertanker, 2017’de Şili’de yaşanan büyük orman yangınlarıyla mücadelede de kullanılmıştı.

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