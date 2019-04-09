HABER

Bolivya Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.04.2019 16:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma’yı resmi törenle karşıladı.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Atlı Birlikleri eşliğinde Külliye girişine gelen konuk Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma’yı karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma’yı resmi törenle karşıladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Atlı Birlikleri eşliğinde Külliye girişine gelen konuk Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma’yı karşıladı. Liderlerin tören alanındaki yerlerini almalarından sonra iki ülkenin milli marşları 21 pare top atışı eşliğinde çalındı. Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma, tören kıtasını Türkçe “Merhaba asker” diyerek selamladı. Heyetlerin takdimi sonrasında Erdoğan ve Ayma iki ülke bayraklarının bulunduğu merdivenlerde poz verdi. Başbaşa ve heyetlerarası yapılacak görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçecek.

PARTNER Ruslara esir düşen Türk askerleri bakın nasıl kurtardı! Ruslara esir düşen Türk askerleri bakın nasıl kurtardı!
AK Parti'li Yavuz: İstanbul’da seçimin yenilenmesini istiyoruz, diyeceğizAK Parti'li Yavuz: İstanbul’da seçimin yenilenmesini istiyoruz, diyeceğiz
Beylikdüzü Belediye Başkanı Çalık mazbatasını aldıBeylikdüzü Belediye Başkanı Çalık mazbatasını aldı

En Çok Okunan Haberler

CHP'den İstanbul'da oy farkı açıklaması

CHP'den İstanbul'da oy farkı açıklaması

AK Parti'den YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili yeni açıklama

AK Parti'den YSK'nın İstanbul kararıyla ilgili yeni açıklama

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Kardeş Çocukları banyoda seks sahnesi olay oldu! İzleyici çıldırdı

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Duyan bankaya koştu! Rekor başvuru

Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

Nihat Atlı’nın başkanlığı düşürüldü!

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

Ekrem İmamoğlu'ndan 'dosya kaçırıyorlar' iddiası

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

İYİ Partili Ümit Özdağ görevinden istifa etti!

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

AK Partili Numan Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya sert tepki!

AK Partili Kurtulmuş'tan Netanyahu'ya sert tepki!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik ziyaret

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.