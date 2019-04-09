Bolivya Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma’yı resmi törenle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Atlı Birlikleri eşliğinde Külliye girişine gelen konuk Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma’yı karşıladı. Liderlerin tören alanındaki yerlerini almalarından sonra iki ülkenin milli marşları 21 pare top atışı eşliğinde çalındı. Bolivya Devlet Başkanı Juan Evo Morales Ayma, tören kıtasını Türkçe “Merhaba asker” diyerek selamladı. Heyetlerin takdimi sonrasında Erdoğan ve Ayma iki ülke bayraklarının bulunduğu merdivenlerde poz verdi. Başbaşa ve heyetlerarası yapılacak görüşmelerin ardından iki lider ortak basın toplantısında kameraların karşısına geçecek.

