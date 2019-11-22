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Bolivya’da hükümet karşıtı protestolar sürüyor: Ölü sayısı 32’ye yükseldi

DÜNYA HABERLERİ  | 22.11.2019 11:24 | Son Güncelleme

Bolivya’da hükümet karşıtı protestolar devam ediyor. El Alto kentinde istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales’in destekçilerine, güvenlik güçlerinin müdahalesinde 8 kişi hayatını kaybetmişti.

Bolivya’da hükümet karşıtı protestolar sürüyor: Ölü sayısı 32’ye yükseldi

Ölü sayısı 32’ye yükselirken, kendisini geçici devlet başkanı ilan edilen Jeanine Anez, El Alto’daki ölümlere ilişkin, “El Alto’daki kardeşlerimizin ölümünden derin pişmanlık duyuyoruz” açıklamasını yaptı.

Bolivya’da hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 32’ye yükseldi. Geçtiğimiz günlerde, El Alto’da, istifa ederek Meksika’ya iltica eden Devlet Başkanı Evo Morales’in destekçilerine güvenlik güçlerinin yaptığı müdahalede 8 kişi hayatını kaybetmişti. Güvenlik güçlerinin müdahalesinin ardından protestoların şiddetlenmeye başladığı görüldü.

ANEZ: DERİN PİŞMANLIK DUYUYORUZ

Kendisini geçici devlet başkanı ilan eden ve Bolivya Silahlı Kuvvetleri’nin de geçici devlet başkanı olarak tanıdığı Senatör Jeanine Anez, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “El Alto’daki kardeşlerimizin ölümünden derin pişmanlık duyuyoruz. Bu bizi incitiyor, çünkü biz bir barış hükümetiyiz ve uzlaştırmak için birlik olmamızı istiyorum. Kabineyi diyalog başlatmak için ulaşılabilir kıldım ve uluslararası örgütlerden ve Kilise'den desteklerini rica ediyorum” ifadelerini kullandı.

PROTESTOLAR NASIL BAŞLADI?

20 Ekim’de yapılan başkanlık seçimlerinin ardından, muhalefet, seçimlerde hile yapıldığını öne sürerek, destekçilerini sokaklara çağırmıştı. Seçimlerin iptalini ve tekrarını isteyen muhalefet, Morales’in katılmayacağı bir seçim istemiş ve protestolarına devam edeceklerini açıklamıştı. Daha sonra Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, Genelkurmay Başkanı Williams Kaliman’ın istifasının ardından görevi bırakarak, süreci ‘darbe’ olarak nitelemiş ve Meksika’ya iltica etmişti.

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Bolivya protesto ölü sayısı

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