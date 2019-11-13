HABER

Bolivya'da Jeanine Anez kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 02:29 | Son Güncelleme

Bolivya'da muhalefetin sokak gösterileri ve ordunun baskısıyla Devlet Başkanı Evo Morales'in istifa etmesinin ardından, ülkeyi 90 gün içinde erken seçime götürecek geçici devlet başkanı belli oldu.

Bolivya'da Jeanine Anez kendisini geçici devlet başkanı ilan etti!

Bolivya Çokuluslu Yasama Meclisi'nde (ALP) düzenlenen oturumda, oy çokluğunun sağlanamamasına rağmen, Çokuluslu Yasama Meclisi'nin üst kanadı Senatörler Meclisi Başkan Yardımcısı Jeanine Anez devlet başkanlığı görevini üstlendiğini açıkladı.

Başkent La Paz'da Morales destekçileri sokak eylemlerini sürdürürken, ALP'de düzenlenen oturumda Morales'in liderliğini yaptığı Sosyalizm Hareketi Partisi mensupları katılmadığı için oy çokluğu çıkmadı.

Anez, ülke yasalarının, devlet başkanı, yardımcısı ve senato başkanının bulunmaması durumunda kendisinin geçici devlet başkanlığı görevini üstlenmesine izin verdiğini belirtti.

Almanya bu skandalla çalkalanıyor! Protestan Kilisesi'nde 770 kişiye cinsel istismarAlmanya bu skandalla çalkalanıyor! Protestan Kilisesi'nde 770 kişiye cinsel istismar

Ülkede barışın sağlanması için elinden geleni yapacağına dikkati çeken Anez, en kısa sürede genel seçimlere gidileceğini bildirdi.

Anez'in, 90 gün içinde yeni devlet başkanını seçmek üzere ülkeyi erken seçime götürmesi bekleniyor.

Bu arada, Anez'in devlet başkanlığı sarayına elinde büyük bir İncil ile girmesi ve etrafındakilerin "Devlet Başkanlığı Sarayına İncil geri döndü" sloganı atması dikkati çekti.

Uzman çavuş dehşeti! Nizamiyeye gelen sevgilisine kurşun yağdırdı!Uzman çavuş dehşeti! Nizamiyeye gelen sevgilisine kurşun yağdırdı!

BOLİVYA'DAKİ KRİZ

Bolivya'da 20 Ekim'de düzenlenen başkanlık seçimlerinin ardından, muhalefet seçimlerde "hile" yapıldığını iddia etmiş ve taraflar karşılıklı olarak destekçilerini sokak gösterilerine çağırmıştı.

Tartışmalı seçim sonuçlarının ardından günlerdir seçimlerin iptal edilmesini ve tekrar seçime gidilmesini isteyen muhalifler, Evo Morales'in yeniden seçim yapılacağı duyurusunun ardından, Morales'in katılmadığı seçimler düzenlenene kadar protestoların devam edeceğini açıklamıştı.

Morales, ülkedeki muhalif gösteri ve şiddet eylemlerine müdahale etmeyen ordunun talebi ve sokak olayları çıkaran muhaliflerin baskısıyla istifa ettiğini açıklamıştı.

Bolivya'da Morales'in istifa sürecini "darbe" olarak nitelendiren ülkeler arasında yer alan Meksika'nın iltica teklifini kabul eden Morales, Meksika'ya gitmişti. (AA)

PARTNER Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta Daha 9 yaşında! Tüm dünya şokta
Pompa görevlisinin darp edilip gasp edildiği anlar anbean kameradaPompa görevlisinin darp edilip gasp edildiği anlar anbean kamerada
Akaryakıt istasyonuna giren ayı kameradaAkaryakıt istasyonuna giren ayı kamerada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bolivya'daki kriz Bolivya'nın geçici devlet başkanı Jeanine Anez Evo Morales

En Çok Okunan Haberler

Trump açıkladı: Nerede olduğunu biliyoruz

Trump açıkladı: Nerede olduğunu biliyoruz

Hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber...

Hastaneye kaldırılmıştı! Üzen haber...

CHP'den Erdoğan'ın 10 Kasım'daki konuşmasına sert tepki!

CHP'den Erdoğan'ın 10 Kasım'daki konuşmasına sert tepki!

AK Parti'de istifa! 'Hakkınızı helal edin' dedi ve görevini bıraktı

AK Parti'de istifa! 'Hakkınızı helal edin' dedi ve görevini bıraktı

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

Mini elbiseli pozuyla olay oldu

İsrail'de Türkiye anketi! Çarpıcı sonuçlar

İsrail'de Türkiye anketi! Çarpıcı sonuçlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

FLAŞ! Çok sayıda yakalama kararı var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Trump'tan İran'a flaş çağrı! 'Bize teslim edin'

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Erdoğan'dan 'Yeşil bir Türkiye için' destek çağrısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zeynep, organlarıyla 3 hastaya umut oldu

Zeynep, organlarıyla 3 hastaya umut oldu

Çanakkale’de tarihi eser operasyonu! Çok sayıda sikke ele geçirildi!

Çanakkale’de tarihi eser operasyonu! Çok sayıda sikke ele geçirildi!

Küçükçekmece'de hastane karıştı! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdılar!

Hastane karıştı! Herkesin gözü önünde kurşun yağdırdılar!

Ankara’da bir kişi bıçakla öldürülmüş olarak bulundu

Boş arazide kanlar içerisinde bulundu! Ankara'da sır cinayet!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağı ABD'nin başkenti Washington'a indi

Erdoğan kritik görüşme için ABD'de!

Bursa'da dere kenarında erkek cesedi bulundu

Bursa'da dere kenarında erkek cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.