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  4. Bolivya'da korkuluk faciası: 7 öğrenci hayatını kaybetti

Bolivya'da korkuluk faciası: 7 öğrenci hayatını kaybetti

03.03.2021 10:55 | Son Güncelleme:
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Bolivya'da bir üniversite çıkan kavga esnasında kalabalığın bulunduğu kattaki korkuluk aşırı yüke dayanamayarak kırıldı. Olay sonrası aşağı düşen 8 öğrenciden 7'si hayatını kaybederken 1 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Güney Amerika ülkesi Bolivya'daki El Alto Üniversitesi'nde korkulukların kırılması infiale yol açtı. Başkent La Paz yönetim bölgesine bağlı El Alto kentindeki devlet üniversitesinin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde öğrenci merkezinin yenilenmesin etkinliği sırasında korkulukların kırılması nedeniyle 7 öğrenci hayatını kaybetti.

Korku dolu anları kameralar saniye saniye görüntüledi.

16 metre yükseklikteki korkuluklardan düşen 8 öğrenciden 7 kişi hayatını kaybederken,1 kişinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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