Bolivya'da muhalifler sokakta! Hayat durma noktasına geldi

Güney Amerika ülkesi Bolivya'da 20 Ekim'de yapılan ve Morales'in kazandığı seçimlerin ardından muhaliflerin hile iddiası ile başlattığı protesto ve şiddet eylemleri ile iddiaların incelenmesi için Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) tarafından gerçekleştirilen denetimler ve Morales taraftarlarının destek gösterileri sürüyor.

Kentlerde yolları barikatlarla kapatmaya çalışan, protestolarının bir çoğu şiddet olaylarına dönüşen ve Morales'e istifa etmesi için cumartesi günü 48 saat süre tanıyan sağcı Sivil Komitelere mensup muhalifler, bu sürenin sonunda yine Santa Cruz kentinde düzenlenen mitingde buluştu.

Santa Cruz Sivil Komitesi Başkanı Luis Fernando Camacho, mitingdeki konuşmasında, "Biz onun istifa etmeyeceğini biliyorduk ama bu kavganın geri dönüşü yok. (Hükümeti devirme) Hedefimize ulaşmak zorundayız. Halk, halkı öldüren hükümetin istifasını istiyor. Sabrımız taştı, dolayısıyla genel sivil grevi radikalleştirmeye karar verdik." ifadesini kullandı.

Ülkedeki ekonomik hayatı durdurarak ve kamu hizmetlerini aksatarak Morales'i istifaya zorlayacaklarını belirten Camacho, bugünden itibaren "Tüm kamu kurumları ve sınırlardaki çalışmaları barışçıl ve sağlam bir şekilde durdurmak için Bolivya'daki Sivil Komiteler olarak mutabakata vardık." dedi.