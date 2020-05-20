HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Bolivya'da Sağlık Bakanı, yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı

Bolivya'da Sağlık Bakanı, yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.05.2020 22:16 | Son Güncelleme

Bolivya'da geçici hükümetin Sağlık Bakanı Marcelo Navajas, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için gerekli olan solunum cihazı satın alımında yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Bolivya'da Sağlık Bakanı, yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı

Ulusal basında yer alan habere göre, Bolivya Suçla Mücadele Özel Gücü (FELCC) Direktörü Ivan Rojas, Sağlık Bakanı Navajas'ın, başkent La Paz'daki FELCC biriminde yolsuzluk soruşturmasıyla ilgili verdiği ifadenin ardından gözaltına alındığını açıkladı.

Navajas'ın hangi suçla itham edileceğine değinmeyen Rojas, "Gözaltına alınan ve ifade vermek için çağrılan birçok kişi var. Soruşturma şeffaf bir şekilde devam ediyor, soruşturmaya adı geçen kişiler dahil edilecek." ifadesini kullandı.

Bolivya'da geçen hafta İspanya menşeli bir şirketten 170 solunum cihazı alımında yolsuzluk yapıldığı ve değerinin üzerinde ödeme yapıldığı gerekçesiyle birçok sağlık bakanlığı çalışanı gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlar arasında Bakan Navajas'ın yanı sıra Sağlık Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Fernando Valenzuela ile Sağlık Altyapısı ve Tıbbi Cihazlar Ajansı (Aisem) Genel Müdürü Geovanni Pacheco'nun da olduğu açıklanmıştı.

Solunum cihazlarını satan GPA Innova şirketi, cihazların doğrudan Bolivya'daki geçici Jeanine Anez hükümetine değil, aracılar vasıtasıyla satıldığını ve cihazın fiyatının yaklaşık 10 bin dolar olduğunu duyurmuştu.

Öte yandan, hükümetin cihaz başına 27 bin dolardan fazla ödeme yaptığı açıklanmıştı.

Eski Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales'in şiddet eylemleri ve ordunun baskısıyla istifa etmesinin ardından Jeanine Anez geçici devlet başkanlığı görevine getirilmişti.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler
Fransa'da koronavirüsten can kaybı 28 bin 132'ye yükseldiFransa'da koronavirüsten can kaybı 28 bin 132'ye yükseldi
Vitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydalarıVitamin ve mineral deposu keçiboynuzunun faydaları

En Çok Okunan Haberler

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte son durum

1985 yılına ait fotoğrafı çıktı! Olay oldu

1985 yılına ait fotoğrafı çıktı! Olay oldu

Çileden çıkaran yorum! 'Anne bunlar sapık mı?'

Çileden çıkaran yorum! 'Anne bunlar sapık mı?'

Bakan Koca duyurdu! Seyahatte HES kodu dönemi

Bakan Koca duyurdu! Seyahatte HES kodu dönemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş yeni reform paketi açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş yeni reform paketi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Cenazede inanılmaz görüntü! Ceset hareket etti

Cenazede inanılmaz görüntü! Ceset hareket etti

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

Diğer Haberler
İtalyan kadın çekilişle Pablo Picasso'nun 1 milyon avroluk tablosunun sahibi oldu

Çekilişle Picasso'nun 1 milyon avroluk tablosunun sahibi oldu

Türkiye'siz sekteye uğrar demişlerdi! F-35'lerle ilgili flaş karar

Türkiye'siz sekteye uğrar demişlerdi! Flaş F-35 kararı

Fransa'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28 bin 132'ye yükseldi

Fransa'da koronavirüsten can kaybı 28 bin 132'ye yükseldi

Trump ve Macron'dan Libya konusunda ortak mesaj

Trump ve Macron'dan kritik Libya görüşmesi

Salgın başladığından bu yana ilk! DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması

DSÖ'den korkutan koronavirüs açıklaması

Ortadoğu gündemini sarsan açıklama sonrası ABD'den flaş çağrı

Ortadoğu gündemini sarsan açıklama sonrası ABD'den flaş çağrı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.