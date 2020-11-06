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Bolivya'da seçilmiş Devlet Başkanı Arce, dinamitli saldırıdan kurtuldu

DÜNYA HABERLERİ  | 06.11.2020 15:26 | Son Güncelleme

Bolivya'da seçilmiş Devlet Başkanı Acre, dinamitli saldırıdan kurtuldu. Güney Amerika ülkesi Bolivya'da 18 Ekim'deki başkanlık seçimlerini kazanan Sosyalizme Doğru Hareket Partisi (MAS) Genel Başkanı Luis Arce'ye dinamitle saldırı girişiminde bulunulduğu bildirildi.

Bolivya'da seçilmiş Devlet Başkanı Arce, dinamitli saldırıdan kurtuldu

Telesur televizyonunun internet sitesinde yer alan habere göre, MAS Sözcüsü Sebastian Michel, yaptığı açıklamada, Arce'nin dün gece Laz kentindeki parti merkezinde katıldığı toplantı sırasında binada dinamit patladığını açıkladı.

Sözcü Michel, patlamada yaralanan kimsenin olmadığını ifade etti.

Geçici Devlet Başkanı Jeanine Anez liderliğindeki hükümetin konu hakkında yorum yapmaktan kaçındığına dikkati çeken Michel, "İçişleri Bakanı Arturo Murillo'dan henüz bir açıklama duymuş değiliz. Tamamen korumasız hissediyoruz. Kimse bize otoritemizin gerektirdiği korumayı sağlamıyor." ifadesini kullandı.

Saldırı girişimi, Arce'nin kazandığı seçimin sonucun tanımayarak protestolara başlamasının ardından geldi.

Ülkede son günlerde MAS destekçisi sendika ve sivil toplum örgütlerine yönelik bazı saldırılar ve şiddet eylemleri gerçekleşmişti.

2019'DAKİ SEÇİM KRİZİ

Bolivya'da 20 Ekim 2019'daki yapılan devlet başkanlığı seçimlerini ilk turda kazanan Başkan Evo Morales, hile iddialarıyla sokaklara çıkan muhaliflerin şiddet eylemlerine dönüşen protestoların ardından, emniyet ve ordunun çağrısıyla istifa etmiş ve ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı.

Bir yıl sonra yenilenen seçimleri Morales'in eskiden liderliğini yaptığı MAS'nin adayı Luis Arce kazanmıştı.

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