Bolivya Çokuluslu Devleti Başkanı Juan Evo Morales Ayma, Ankara Üniversitesinde düzenlenen konferansta, "Doğal kaynaklarımızdan petrol ve gaz hizmetlerinin kamulaştırılmasını imzaladığımda elim titremedi. Kamusallaştırmadan önce uluslararası petrol şirketleri ile imzalanan sözleşmelerin anayasaya aykırı olduğunu görüyoruz. Sözleşmelerde karşı taraf kuyunun sahibi olarak belirtiliyordu. Doğal kaynakların kurtarılması önemliydi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye’ye gelen Bolivya Çokuluslu Devleti Başkanı Juan Evo Morales Ayma, Ankara Üniversitesinde düzenlenen konferansta konuştu. Morales, militanlardan yola çıkan bir siyasi parti yerine daha çok sosyal hareketlerin oluşturduğu bir siyasi parti olduklarını vurgulayarak, “Bolivya Cumhuriyeti’nin kuruluşundan bugüne kadar olan sosyal hareketler cumhuriyetimiz için kurtarıcı oldular. Tıpkı Simon Bolivar gibi” diye konuştu.

“Doğal kaynaklarımızdan petrol ve gaz hizmetlerinin kamulaştırılmasını imzaladığımda elim titremedi”

Seçimlere giderken “cumhuriyetin tekrar güçlenmesi”, “doğal kaynaklar” ve “bu gelirin doğru şekilde dağıtılması” konuları üzerinde durduklarını belirten Morales, “3 yıllık zorlu bir demokrasi mücadelesinden sonra çokuluslu devletimize geçtik. Sınıf ayrımı yapmayan bir devlet başladı. Doğal kaynaklarımızdan petrol ve gaz hizmetlerinin kamulaştırılmasını imzaladığımda elim titremedi. Kamusallaştırmadan önce uluslararası petrol şirketleri ile imzalanan sözleşmelerin anayasaya aykırı olduğunu görüyoruz. Sözleşmelerde karşı taraf kuyunun sahibi olarak belirtiliyordu. Doğal kaynakların kurtarılması önemliydi” şeklinde konuştu.