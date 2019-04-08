Bolivya Devlet Başkanı Ayma, Türkiye'ye geliyor

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA) - BOLİVYA Çokuluslu Devleti Başkanı Juan Evo Morales Ayma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Bolivya’dan Türkiye’ye Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşecek bu ilk ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-Bolivya arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağı belirtildi. Cumhurbaşkanlığının açıklamasında ikili görüşmede gündeme gelecek konular şu şekilde sıralandı:

"Görüşmelerde ayrıca, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Dönem Başkanı Bolivya’yla bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir."

