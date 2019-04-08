HABER

Bolivya Devlet Başkanı Ayma, Türkiye'ye geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 21:23 | Son Güncelleme

BOLİVYA Çokuluslu Devleti Başkanı Juan Evo Morales Ayma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA) - BOLİVYA Çokuluslu Devleti Başkanı Juan Evo Morales Ayma, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Bolivya’dan Türkiye’ye Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşecek bu ilk ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde Türkiye-Bolivya arasındaki ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınacağı belirtildi. Cumhurbaşkanlığının açıklamasında ikili görüşmede gündeme gelecek konular şu şekilde sıralandı:

"Görüşmelerde ayrıca, Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Dönem Başkanı Bolivya’yla bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülmektedir."

'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı 'Minnoş Gezgin' engelleri yollarda aştı
Köprüden atlayarak intihar etti; arama çalışmaları sürüyorKöprüden atlayarak intihar etti; arama çalışmaları sürüyor
Malatya'da bir deprem daha!Malatya'da bir deprem daha!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

İmamoğlu'yla ilgili flaş gelişme! Başvuru yapıldı

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

Gelin adayı Melis'ten itiraflar: Her şey kurguydu

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

YSK Başkanı Sadi Güven'den açıklama

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan önemli açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan önemli açıklamalar

Milyonlarca kişi bu habere kilitlendi! 10 Nisan'da açıklanacak

Milyonlarca kişi bu habere kilitlendi! 10 Nisan'da açıklanacak

Ekrem İmamoğlu, son oy farkını açıkladı

Ekrem İmamoğlu, son oy farkını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

MHP'li başkana silahlı saldırı! Araçla takip edip ateş açtılar!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Ankara Üniversitesi harekete geçti: Açığa alındı

Uyarı geldi! Pazar günü için plan yapanlar dikkat

Uyarı geldi! Pazar günü için plan yapanlar dikkat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4.0 şiddetinde deprem

Malatya'da bir deprem daha!

Meteoroloji'den çok kritik rüzgar ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den çok kritik uyarı! Kuvvetli geliyor...

Eşinin ölümünü okunan seladan öğrendi, kalp krizinden yaşamını yitirdi

Eşinin ölümünü çok acı bir şekilde öğrendi! Daha sonra ise...Çok acı olay!

Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Tam 15 bin adet ele geçirildi!

Alperen Sakin’in ölümüyle ilgili öğretmen Nurcan Altıok'a hapis cezası!

Minik Alperen'in ölümüyle ilgili flaş gelişme!

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu! Bu görüntüler cezasız kalmadı

Alanya'da kadın turiste defalarca copla vurdu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.