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Bolivya Devlet Başkanı da Corona Virüsü Salgınına Yakalandı

10.07.2020 13:16 | Son Güncelleme

Bolivya’da geçici Devlet Başkanı Jeanine Áñez de Corona virüsü salgınına yakalandı. Áñez, test sonucunun pozitif çıkmasının ardından kendisini karantinaya aldı

Bolivya Devlet Başkanı da Corona Virüsü Salgınına Yakalandı

Bolivya’da geçici Devlet Başkanı Jeanine Áñez de Corona virüsü salgınına yakalandı. Áñez, test sonucunun pozitif çıkmasının ardından kendisini karantinaya aldı.

Bolivya’da geçici devlet başkanlığı görevini yürüten Jeanine Áñez, ekibinde çalışan kişilerden bazılarının Corona virüsü salgınına yakalanmasının ardından test yaptırdı. Áñez’in de test sonucu pozitif çıktı.

Bolivya lideri 14 gün boyunca karantinada kalacağını ve yeni bir test daha yaptıracağını açıkladı. Áñez, kendisini iyi hissettiğini herhangi bir şikayetinin olmadığını söyledi.

Áñez, geçen yol Kasım ayında eski Devlet Başkanı Evo Morales’in ülkeyi terk etmesinin ardından göreve geldi.

Áñez’in daimi olarak devlet başkanlığı görevine devam edip etmeyeceği ülkede 6 Eylül’de yapılacak seçimin ardından belli olacak.

Şu ana kadar 42 binden fazla Corona virüsü vakası görülen ve 1500’den fazla kişinin hayatını kaybettiği Bolivya’da en büyük iki şehir olan La Paz ve El Alto’da hastaneler tamamen dolmuş durumda.

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